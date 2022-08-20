Александр Овечкин с женой с размахом отпраздновали 4-летие старшего сына

Хоккеист Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили старшему сыну Сереже веселый праздник с аниматорами – супергероями. Маленькому Сереже исполнилось четыре года. В честь праздника родители устроили ему пышную вечеринку. Радовать именинника звездные родители начали с самого утра. Александр Овечкин, держа за руку сына, показал ему празднично украшенную комнату. Ребенок с восторгом смотрел на воздушные шары в виде морских обитателей. «Что это? Подводный мир!» — улыбалась вместе с мальчиком мама.Затем супруги отвели виновника торжества на площадку, заставленную изображениями персонажей вселенной Marvel. Здесь маленького Сережу встретили друзья, а также аниматоры: Халк, Капитан Америка, Человек-паук, Суперженщина и Харли Квин. «Любимая тема Сергея», — объяснила Шубская. Не обошлось и без праздничного торта. Имениннику преподнесли многоярусное лакомство, которое венчала фигурка Супермена. «С днем рождения! Ура!» — кричали гости, когда мальчик задул свечи. Звездные друзья родителей осыпали ребенка поздравлениями. Ольга Орлова, рэпер T-Killah, Катя Жужа, Катя Лель, модель Анна Городжая и многие другие написали теплые слова в соцсетях. Не остались в стороне и поклонники пары. «Дорогая, с днем рождения сыночка вас! Пусть растет здоровым, сильным и счастливым на радость всей семье!»; «У вас очень красивая семья! Дай Бог вам всем здоровья и благополучия во всем»; «Всего наилучшего имениннику и звездной семье!», — пишут пользователи Сети. Напомним, что Александр Овечкин и Анастасия Шубская вместе уже почти семь лет. Супруги также воспитывают сына Илью. Минувшей весной они отметили двухлетие мальчика в Москве.