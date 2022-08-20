Алина Иордан решила начать новый этап в своей жизни

Вадим Карасев

Далеко не всём везёт на проекте, вот и Алина Иордан не смогла встретить свою любовь и построить крепкие отношения на Дом-2.В результате подруга Клавдии Безверховой сообщила, что подробностями с фанатами она обязательно поделится, однако позже. Естественно, заинтригованные поклонники начали строить свои теории и решили, что девушка пожелала уйти с Дом-2 и начать вольную жизнь за периметром. А может быть это поклонник Алины, которого она встретила в ночном клубе, всё таки решил забрать девушку?Ведь девушка явно не просто так хотела организовать заговор против мужской спальни, о чем ранее говорил Максим Полянской... Она однозначно что-то задумала.У данный момент Клавдия Безверхова оже мечтает, чтобы её с Дом-2 забрал таинственный поклонник, однако Алина, судя по всему, оказалась более целеустремленной и уже предприняла активные шаги в данном направлении. А может она просто совершенно не интересна парням из Дом-2, в связи с чем и решила уйти с проекта, пока её не выставили?