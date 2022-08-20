Азиза вернулась к своему молодому мужу
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Азиза вернулась к своему молодому мужу

Азиза вернулась к своему молодому мужу
Певица Азиза рассказала подробности примирения с мужем. Супруг певицы Азизы, итальянец Алессандро Лортэ, уезжал на родину. За это время артистка сблизилась со своим бывшим мужем Александром Бродолиным. Однако итальянец решил так просто не сдаваться и не отпускать свою избранницу. Как выяснилось, мужчина обещал Азизе прилететь в Москву. Тем более что повод подходящий: годовщина свадьбы. «Я готовлюсь отмечать годовщину своей свадьбы. Завтра исполнится ровно год, как я вышла замуж за Алессандро Лортэ-Соколова. Он вернулся из Италии: будем праздновать вместе первую в нашей жизни дату», — уточнила певица.
Чтобы впечатлить супругу, бизнесмен приехал не с пустыми руками, а привез Азизе целых три чемодана с подарками. Певица заявила, что Лортэ — именно тот мужчина, которого она ждала всю жизнь и которого считает своим идеалом: отзывчивым, щедрым, добрым. «Рядом со мной любимый, достойный, порядочный и очень духовный муж. А также — мои друзья, мои близкие, мои родные – все, слава Богу, живы-здоровы», — отметила Азиза. К слову, в жизни артистки сейчас царит полная гармония. Творчество звезды тоже не простаивает. Звезда 90-х активно готовится к сольным концертами и записывает новые песни. «Рядом со мной мой зритель, который мне верит, ценит и уважает. Поклонники разделяют со мной мою радость. У меня сейчас новый виток в творчестве. А главное — у меня хорошее здоровье! Я благодарю за всё Вселенную, Бога, свой Великий род и свою сверхдушу», — похвасталась артистка Prozvezd.
# Шоу-бизнес Азиза, певица
По материалам: z-aya

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