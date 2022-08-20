Black Myth: Wukong на Unreal Engine 5 получает новую геймплейную демонстрацию
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Black Myth: Wukong на Unreal Engine 5 получает новую геймплейную демонстрацию

Black Myth: Wukong на Unreal Engine 5 получает новую геймплейную демонстрацию


Разработчики Black Myth: Wukong сумели заинтересовать игроков первыми демонстрациями проекта, и к игре приковано большое внимание, несмотря на далеко не самую именитую студию, которая работает над ней. Зрелищный экшен создается на движке Unreal Engine 5, и в геймлейных демонстрациях можно видеть, как разработчики стараются использовать мощности нового движка.

Создатели Black Myth: Wukong опубликовали новое видео, совместно с NVidia, в котором показывают около 8 минут геймплея. Ролик, в том числе, показывает использование технологии трассировки лучей в игре, плюс технологии DLSS.


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Кроме того, создатели Black Myth: Wukong опубликовали отдельное видео с кат-сценой из игры, которая длится почти 6 минут.


Watch this video on YouTube

Отметим, ранее появлялись слухи, что игра еще далека от релиза.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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