Black Myth: Wukong на Unreal Engine 5 получает новую геймплейную демонстрацию

Вадим Карасев





Разработчики Black Myth: Wukong сумели заинтересовать игроков первыми демонстрациями проекта, и к игре приковано большое внимание, несмотря на далеко не самую именитую студию, которая работает над ней. Зрелищный экшен создается на движке Unreal Engine 5, и в геймлейных демонстрациях можно видеть, как разработчики стараются использовать мощности нового движка.

Создатели Black Myth: Wukong опубликовали новое видео, совместно с NVidia, в котором показывают около 8 минут геймплея. Ролик, в том числе, показывает использование технологии трассировки лучей в игре, плюс технологии DLSS.

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Кроме того, создатели Black Myth: Wukong опубликовали отдельное видео с кат-сценой из игры, которая длится почти 6 минут.

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Отметим, ранее появлялись слухи, что игра еще далека от релиза.