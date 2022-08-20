Блогер Валерия Чекалина обвинила звездного стилиста Эльвиру Янковскую в продаже поддельного люкса. Скандал обсуждают в телеграме

Вадим Карасев

Блогер Валерия Чекалина (широко известна как Лерчек) рассказала подписчикам в инстаграме*, что звездный стилист Эльвира Янковская (работала с Даней Милохиным, Нюшей, Надин Серовски, Севиль) длительное время продавала ей и другим девушкам поддельные аксессуары дорогих брендов.

Об обмане Валерия узнала, когда отвезла вещи в ЦУМ на проверку. Там и выяснилось, что она больше года приобретала у Янковской копии брендовых вещей по цене оригинальных — среди прочего, "паленые" сумки Dior, Chanel, Hermes и Louis Vuitton. Свой ущерб Чекалина оценивает в миллионы рублей.

Полтора года этот человек был мне родным. Я впустила его в семью, к маме, детям, в самый близкий круг. Я ведь реально ее полюбила, поэтому вещи и не проверяла. Ну а дальше все установит следствие. Мы подали коллективный иск.





Скандал привлек внимание телеграм-каналов о моде.

Простите, но там все друг друга, кажется, достойны. Обожаю, когда люди слушают "стилистов" и "байеров", которые "по своим контактам" сейчас достанут дешевле, чем в бутике Louis Vuitton специально для них "сумку эксклюзивного цвета", а потом удивляются, что это паль. Бесплатный (ок, дешевый) сыр в мышеловке. Ко мне эти "байеры" ежедневно пачками приходят, хотят рекламу купить, но как бы сорри, не по адресу. И да, онлайн марафоны, которыми зарабатывает обиженная блогер тоже не рекламирую, потому что это такое же разводилово. Короче, дамочки нашли друг друга,

— высказались в телеграм-канале Good morning, Karl!

Журналистка Мадонна Мур написала:

Вспоминаю свою очередную не увидевшую свет идею о создании единой базы работников креативной индустрии, в которой можно проверять подрядчиков на чистоплотность по отзывам и смотреть их кейсы. Не удалась она, кстати, потому что никто не захотел раскрывать свои доходы, а одна из механик сайта заключалась в том, чтобы подбирать специалиста по подходящей заказчику ценовой категории. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь (но уже не я) это сделает, и я залечу туда первой.

Жду, когда дело дойдет чуть дальше слез в инстаграме. Если 1,5 года стилист подавала паль по цене оригинала — это несколько миллионов ущерба и мошенничество в крупном размере. То есть правильнее идти с заявлением в полицию и заставить отвечать по закону аферистку, чтобы и другим неповадно было. Или Лерчек завтра выпустит курс с каким нибудь аутентификатором "как отличить оригинал от пали". Вспомнила просто Надин Серовски с ее "испорченными бровями", после чего она запустила гайд по бровям.





Эльвира Янковская

Между тем юрист Валерии Чекалиной рассказал изданию Super, что против Янковской уже выдвинуты обвинения в нарушении авторских прав и мошенничестве. Сама Янковская ситуацию пока не прокомментировала. По словам Чекалиной, перед ней стилист оправдалась тем, что тоже стала жертвой недобросовестного поставщика, однако назвать его имя она отказалась.

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Ольга Петелина