Блогер Валерия Чекалина обвинила звездного стилиста Эльвиру Янковскую в продаже поддельного люкса. Скандал обсуждают в телеграме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Блогер Валерия Чекалина обвинила звездного стилиста Эльвиру Янковскую в продаже поддельного люкса. Скандал обсуждают в телеграме

Блогер Валерия Чекалина обвинила звездного стилиста Эльвиру Янковскую в продаже поддельного люкса. Скандал обсуждают в телеграме

Блогер Валерия Чекалина обвинила звездного стилиста Эльвиру Янковскую в продаже поддельного люкса. Скандал обсуждают в телеграме

Блогер Валерия Чекалина (широко известна как Лерчек) рассказала подписчикам в инстаграме*, что звездный стилист Эльвира Янковская (работала с Даней Милохиным, Нюшей, Надин Серовски, Севиль) длительное время продавала ей и другим девушкам поддельные аксессуары дорогих брендов.

Об обмане Валерия узнала, когда отвезла вещи в ЦУМ на проверку. Там и выяснилось, что она больше года приобретала у Янковской копии брендовых вещей по цене оригинальных — среди прочего, "паленые" сумки Dior, Chanel, Hermes и Louis Vuitton. Свой ущерб Чекалина оценивает в миллионы рублей.

Полтора года этот человек был мне родным. Я впустила его в семью, к маме, детям, в самый близкий круг. Я ведь реально ее полюбила, поэтому вещи и не проверяла. Ну а дальше все установит следствие. Мы подали коллективный иск.


Скандал привлек внимание телеграм-каналов о моде.

Простите, но там все друг друга, кажется, достойны. Обожаю, когда люди слушают "стилистов" и "байеров", которые "по своим контактам" сейчас достанут дешевле, чем в бутике Louis Vuitton специально для них "сумку эксклюзивного цвета", а потом удивляются, что это паль. Бесплатный (ок, дешевый) сыр в мышеловке. Ко мне эти "байеры" ежедневно пачками приходят, хотят рекламу купить, но как бы сорри, не по адресу. И да, онлайн марафоны, которыми зарабатывает обиженная блогер тоже не рекламирую, потому что это такое же разводилово. Короче, дамочки нашли друг друга,

— высказались в телеграм-канале Good morning, Karl!

Журналистка Мадонна Мур написала:

Вспоминаю свою очередную не увидевшую свет идею о создании единой базы работников креативной индустрии, в которой можно проверять подрядчиков на чистоплотность по отзывам и смотреть их кейсы. Не удалась она, кстати, потому что никто не захотел раскрывать свои доходы, а одна из механик сайта заключалась в том, чтобы подбирать специалиста по подходящей заказчику ценовой категории. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь (но уже не я) это сделает, и я залечу туда первой.

Жду, когда дело дойдет чуть дальше слез в инстаграме. Если 1,5 года стилист подавала паль по цене оригинала — это несколько миллионов ущерба и мошенничество в крупном размере. То есть правильнее идти с заявлением в полицию и заставить отвечать по закону аферистку, чтобы и другим неповадно было. Или Лерчек завтра выпустит курс с каким нибудь аутентификатором "как отличить оригинал от пали". Вспомнила просто Надин Серовски с ее "испорченными бровями", после чего она запустила гайд по бровям.


Эльвира Янковская

Между тем юрист Валерии Чекалиной рассказал изданию Super, что против Янковской уже выдвинуты обвинения в нарушении авторских прав и мошенничестве. Сама Янковская ситуацию пока не прокомментировала. По словам Чекалиной, перед ней стилист оправдалась тем, что тоже стала жертвой недобросовестного поставщика, однако назвать его имя она отказалась.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Гороскоп от Павла Глобы на 21 августа 2022 года: что может принести этот день знакам зодиака
Гороскоп от Павла Глобы на 21 августа 2022 года: что может принести
Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых
Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых
Дмитрий Тарасов выпрашивает работу в клубе Слуцкого
Дмитрий Тарасов выпрашивает работу в клубе Слуцкого
Филиппу Киркорову простили танцы на кресте
Филиппу Киркорову простили танцы на кресте
Регина Тодоренко таскает грудного ребенка по съемкам
Регина Тодоренко таскает грудного ребенка по съемкам
Блогер Валерия Чекалина обвинила звездного стилиста Эльвиру Янковскую в продаже поддельного люкса. Скандал обсуждают в телеграме
Блогер Валерия Чекалина обвинила звездного стилиста Эльвиру Янковскую
Власти Болгарии собрались просить "Газпром" вернуть поставки газа
Власти Болгарии собрались просить "Газпром" вернуть
STEPN выпустит NFT-коллекцию вместе с командой «Атлетико Мадрид»
STEPN выпустит NFT-коллекцию вместе с командой «Атлетико Мадрид»
Власти Крыма сообщили о поражении всех целей системами ПВО
Власти Крыма сообщили о поражении всех целей системами ПВО
Гороскоп от Василисы Володиной на 21 августа 2022 года: что ожидает представителей всех знаков зодиака
Гороскоп от Василисы Володиной на 21 августа 2022 года: что ожидает
Сергей Безруков рассказал о росте цена на билеты в театр
Сергей Безруков рассказал о росте цена на билеты в театр
Пьер Ришар отмечает 88-летие! Редкие архивные кадры "высокого блондина в черном ботинке" (15 фото)
Пьер Ришар отмечает 88-летие! Редкие архивные кадры "высокого

Топ на сегодня

Россия продала Индии и Китаю весь не выкупленный Европой уголь
Россия продала Индии и Китаю весь не выкупленный Европой уголь
Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы заполучить секс-машину
Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы
Анна Семенович помогает лишить сексуальные проблемы мужчин
Анна Семенович помогает лишить сексуальные проблемы мужчин
Экономист описал будущее цен на электроэнергию в Европе
Экономист описал будущее цен на электроэнергию в Европе
Глава Rutube раскрыл перспективы сервиса
Глава Rutube раскрыл перспективы сервиса

Еще по теме

Сергей Зверев признался, что носил поддельные вещи
Яна Рудковская распродает одежду премиальных брендов из своего гардероба
«Бухло на передовую?» В Cети вспыхнул скандал из-за алкоголя для «АТОшников» (ФОТО)
Александр Гудков признался в романе со стилистом Марией Чекалиной