Bloomberg узнал об отказе SBI Holdings от майнинга в России
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Bloomberg узнал об отказе SBI Holdings от майнинга в России

Bloomberg узнал об отказе SBI Holdings от майнинга в России


Японский финансовый конгломерат SBI Holdings решил свернуть операции по добыче криптовалют в РФ. Об этом пишет Bloomberg.


Компания занимается майнингом за пределами Японии через «дочку» SBI Crypto. Ее представитель не уточнил, когда именно структура полностью уйдет из Сибири. Для этого SBI Holdings должна продать оставшуюся на российской территории часть оборудования.


По словам собеседника агентства, добычу криптовалют в РФ фирма прекратила после начала войны в Украине. Еще одной причиной сворачивания бизнеса стала общая неопределенность касательно майнинга в юрисдикции из-за санкций.


Согласно BTC.com, на момент написания SBI Crypto занимает 12 место среди майнинговых пулов. Ее хешрейт составляет 1,24 EH/s.


Данные: BTC.com.

Ранее Минфин США ввел санкции против группы компаний BitRiver, занимающихся майнингом криптовалют в РФ. Ее основатель Игорь Рунец в комментарии ForkLog заявил, что расценивает это решение как недобросовестную конкуренцию.


В Elliptic предположили, что криптовалютная индустрия получила от США «мощный сигнал» о необходимости внедрения решений, которые помешают РФ уклоняться от санкций с помощью майнинга. 


Напомним, в апреле Compass Mining решил продать размещенное в Сибири оборудование после ограничений, наложенных на BitRiver.

# Экономика sbi holdings, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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