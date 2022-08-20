Центр знаний "Машук" открылся в Ставропольском крае
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Центр знаний "Машук" открылся в Ставропольском крае

Центр знаний "Машук" открылся в Ставропольском крае

Всероссийский образовательный центр "Машук" начал работу в Пятигорске. Основным направлением его работы станет реализация просветительских проектов и проведение командообразующих мероприятий для педагогов и управленцев в сфере образования.

Новый образовательный центр станет одной из трех крупнейших площадок Росмолодежи наряду с действующими в Московской области (Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей") и в Республике Крым (Университет креативных индустрий на базе арт-кластера "Таврида").


"Мы все можем управлять изменением качества системы образования. Увеличивается скорость изменений, которые происходят в мире, а значит, главным конкурентным преимуществом становится скорость адаптации и обучения. Сначала среди государств выигрывали те, у кого больше запасов в недрах, потом — у кого лучше заводы, а затем и те, у кого лучше технологии. На самом же деле главное конкурентное преимущество — это творческие способности людей. Эти способности требуют обучения и совершенствования. И те, у кого самая адаптивная и эффективная система обучения, становятся наиболее конкурентоспособными", — отметил первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

Центр Знаний "Машук" расположен в живописном месте у подножия одноименной горы в окружении гор-лакколитов Бештау и Змейка. Он включает в себя учебные и жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг-пространства.

На торжественной церемонии открытия Центра учителя-участники дали "первый звонок".

"Мы делаем из этой красивой инфраструктуры не просто один из Центров, а место со своей уникальностью, самобытностью, с душой, если хотите, где совместная работа представителей российского образования даст принципиально новое качество всей сфере", — прокомментировала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

В рамках стратегической сессии были определены основные задачи Центра знаний "Машук". Участники проанализировали ключевые аудитории, сформулировали основные направления и возможные форматы работы с ними, разработали прототипы образовательных программ и событий, которыми будет наполнена жизнь Центра.

Участниками первого образовательного заезда стали педагоги из народных республик Донбасса, а также из освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Перед ними стоят важные задачи по восстановлению системы образования, интеграции передовых форматов и новых образовательных технологий, поэтому содержательные программы и продуманная инфраструктура центра помогут им в дальнейшей работе.

Планируется, что Всероссийский образовательный центр "Машук" станет точкой притяжения для молодых педагогов и опытных экспертов России, площадкой для крупнейших образовательных и просветительских проектов.



Автор: Сергей Сибирцев
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По материалам: uposters.ru

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