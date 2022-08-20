День 20 августа в истории

Всемирный день бездомных животных

Отмечается в третью субботу августа. Праздник появилась благодаря Международному обществу прав животных и проводится ежегодно начиная с 1992 года.

В этот день проходят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным.

71 год назад (1951) было создано Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР)

Постановлением Совет Министров СССР Добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), Добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ) и Добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ) были объединены в ДОСААФ СССР. На организацию была возложена пропаганда и распространение военных, военно-технических, а также авиационных и военно-морских знаний среди советских граждан.

Членом ДОСААФ мог быть любой гражданин старше 14 лет. В организации за почти 40 лет получили технические специальности и повысили свою квалификацию около 20 миллионов человек. Работали более 150 детско-юношеских спортивно-технических школ.

В 1991 году на конференции представителей республиканских, краевых и областных организаций ДОСААФ, которые действовали на территории РСФСР, было принято решение об образовании Российского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, переименованного в дальнейшем в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО). В 2009 году постановлением Правительства РФ обществу было возвращено историческое название — ДОСААФ.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны началась Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция

За девять дней операции войска 2‑го и 3‑го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией освободили Молдавию и значительную часть территории Румынии.

Разгром немецко-румынских войск под Яссами и Кишиневом обострил внутриполитическую обстановку в Румынии. В стране произошел государственный переворот. Правительство Йона Антонеску и пронацистские генералы по приказу короля Михая I были арестованы. Румыния вышла из фашистского блока и объявила войну Германии.

Ясско-Кишиневская операция стала одним из «десяти сталинских ударов» и вошла в мировую военную историю как «Ясско-Кишиневские Канны». 126 соединений и частей были удостоены почетных наименований, свыше 140 бойцов и командиров стали Героями Советского Союза.

Потери советских войск составили 67 130 человек, из них 13 197 — убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести, немецких и румынских войск — 135 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Более 200 тысяч попали в плен.

97 лет назад (1925) было создано Общество друзей советской кинематографии (ОДСК)

Общество было создано по инициативе Ассоциации революционной кинематографии и Главполитпросвета Наркомпроса. В его задачи входило «приближение кино к рабочим и крестьянским массам, а также борьба с проникновением в сознание зрителей влияния буржуазной и мелко-буржуазной идеологии».

ОДСК создавало кинокружки на фабриках и заводах, организовало кинолюбительское движение в стране. В 1929 году оно была переименовано в Общество друзей советской кинематографии и фотографии. В 1934 году прекратило свое существование.

104 года назад (1918) издан декрет ВЦИК «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах»

В собственность государства переходили все без исключения городские участки, как застроенные, так и незастроенные, как принадлежащие частным лицам и промышленным предприятиям, так и ведомствам и учреждениям.

Также «в городских поселениях с числом жителей свыше 10 тысяч человек» отменялось право частной собственности на все строения, которые вместе с находящейся под ними землей «имеют стоимость или доходность свыше предела, установленного органами местной власти».

301 год назад (1721) были пущены фонтаны и каскады Петергофа

Замысел создания загородного дворца принадлежит Петру I. Согласно его планам, Петергоф, с одной стороны, должен был по своей роскоши не уступать французскому Версалю, а с другой, стать памятником успешному завершению борьбы России за выход к Балтийскому морю. Строительство резиденции началось в 1711 году.

Водопроводящую систему Петергофа создал Василий Туволков. Под его руководством был построен фонтанный самотечный водопровод протяженностью свыше 20 километров. По нему вода из водоемов с Ропшинских высот самотеком поступает в накопительные бассейны Верхнего сада, которые питают фонтаны. В начале августа 1721 года было завершено устройство канала от водоемов будущего Английского парка в Квадратные пруды Верхнего сада. 19 августа Петр I открыл водопроводящую систему, и 20 августа фонтаны и каскады Петергофа заработали.

Позднее были построены фонтаны «Дракон», «Лабиринт», каскад «Шахматная гора», а также фонтаны-шутихи. В честь 25-летия со дня Полтавской победы был сооружен фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва», который создал Б.Ф. Растрелли.

Работы по созданию ансамбля Петергофа продолжались около двух столетий. В них принимали участие такие выдающиеся архитекторы, как Ж.-Б. А. Леблон, Н. Микетти, М.Г. Земцов, Ф.Б. Растрелли, Ю.М. Фельтен, А.И. Штакеншнейдер. Благодаря их стараниям Петергоф превратилась в «столицу фонтанов» — жемчужину мировой архитектуры.

Сегодня в Петергофе открыты для обозрения 10 музеев и три парка (Верхний, Нижний и Александрия). В Верхнем саду и Нижнем парке работают три каскада и 173 фонтана.

388 лет назад (1634) в Москве Василием Бурцовым издан первый букварь

Василий Бурцов стал первым в России издавать книги светского содержания, а также печатные учебники (азбуки, святцы, календари).

Букварь Бурцева отличался особым изяществом и простотой. Впервые был использован красный цвет для выделения букв, слогов и названия разделов книги. Это издание имело большую популярность в России того времени.

Спустя четыре года Бурцов выпустил второе издание букваря, который стал первой иллюстрированной русской азбукой.

Букварем Василия Бурцова пользовались 60 лет, вплоть до выхода в свет букваря Кариона Истомина в 1694 году.