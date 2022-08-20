Дмитрий Тарасов выпрашивает работу в клубе Слуцкого

Футболист Дмитрий Тарасов хочет всеми правдами и не правдами вернутся в спорт. Спортсмен уже несколько месяцев сидит без работы, хотя ранее считался одним из самых востребованных полузащитников в российском футболе. После череды карьерных неудач спортсмен вновь напрашивается к Леониду Слуцкому. Казанский клуб «Рубин» в прошлом сезоне сенсационно вылетел из Российской премьер-лиги и теперь играет во втором по силе дивизионе. Команде необходимо набирать очки, чтобы выбираться из застоя и возвращаться в главную футбольную лигу страны. В этом может помочь Дмитрий Тарасов. 35-летний полузащитник уже несколько месяцев не играет профессионально, но при этом не теряет надежды вновь выйти на поле. Много лет назад он блистал в «Локомотиве» и зарабатывал по 3,5 миллиона евро в год. Ходили слухи, что его перекупит европейский клуб, но череда травм серьезно подпортила карьеру Тарасова. Судя по всему, футболист почувствовал, что тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сейчас хватается за любую возможность освежить команду, поэтому неожиданно предложил ему свои услуги. «Леонид Викторович, готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков, я тоже подхожу под эту категорию. Чуть потренироваться и готов помогать «Рубину» выйти в РПЛ», — сказал игрок.Естественно, о такой же зарплате, которая была раньше, речи уже не идет. Да и клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, не готов предлагать миллионы евро. Ходили слухи, что когда Дмитрий тренировался с «Рубином», то получал не более миллиона рублей в месяц. «Вообще непонятно где я буду играть. Может быть, в РПЛ (Российской премьер-лиге), может быть, в ПФЛ (Профессиональной премьер-лиге) или ФНЛ (Футбольной национальной лиге). Я просто хочу играть. Жду варианты, обмозгую все, а потом приму самое верное решение», — говорит Дмитрий. Напомним, расцвет карьеры Дмитрия пришелся на то время, когда его женой была Ольга Бузова. Телеведущая и певица всегда приходила на матчи супруга и поддерживала его с трибун. Сама звезда несколько раз подкалывала экс-избранника, отмечая, что когда он бросил ее, то и его футбольная карьера стала загибаться.