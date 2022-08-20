Друг Бориса Корчевникова рассказал о его состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий
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Друг Бориса Корчевникова рассказал о его состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий

Друг Бориса Корчевникова рассказал о его состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий

В 2020 году начали появляться слухи, что телеведущий Борис Корчевников стремительно теряет слух. Сообщалось, что это стало результатом операции по удалению опухоли мозга. С того момента недуг Бориса лишь прогрессирует. По недавней информации, Корчевников пользуется специальными программами для глухих, а слуховой аппарат уже не помогает. Сам телеведущий уже теряет надежду вернуть слух.


Продюсер Леонид Дзюнник в эксклюзивном интервью телеграм-каналу «Звездач» рассказал, что проблемы со слухом у Бориса появились уже давно. Леонид заметил, что телеведущий присматривается к собеседнику, читает по губам, как это делают многие люди с проблемами слуха.

«Последний раз, когда мы общались, я обратил внимание, что как глухие люди, которые тебя не слышат, они смотрят на твой рот и читают по губам, и у Бори было тоже самое. Я вижу, что он не понимает, когда я быстро говорю и я стал правильно делать артикуляцию, чтобы он мог отвечать», — рассказывает журналистам Леонид Дзюнник.


Рассказал продюсер и о том, когда же впервые появились проблемы у Корчевникова. По его словам, это произошло, когда Борис был ведущим проекта «Прямой эфир».

«Слух он начал терять, когда вел программу ''Прямой эфир''. Тогда у него уже оба уха были в наушниках, усиливалась подача звука. Он давно с этой проблемой живет. Жалко, когда человек теряет слух, особенно для телевизионного журналиста остаться глухим — это очень сложно», – сообщает Дзюнник.



Напомним, что Корчевников вел «Прямой эфир» с 2014 по 2017 годы. Затем он ушел в программу «Судьба человека» на канале Россия-1. Такие временные рамки сходятся с предположениями, что именно операция стала причиной проблем со слухом. Хирургическое вмешательство прошло в середине 2015 года в одной из профильных клиник Германии.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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