EYWA выпустил NFT-коллекцию с фэнтези-героями
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EYWA выпустил NFT-коллекцию с фэнтези-героями

EYWA выпустил NFT-коллекцию с фэнтези-героями


15 августа кроссчейн-протокол EYWA запустил свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) на маркетплейсе Endemic NFT. Об этом ForkLog рассказали в пресс-службе.


Благодаря партнерству EYWA и платформы Aurora каждый участник сообщества кроссчейн-протокола сможет претендовать на бесплатный NFT.


Последний дает право на получение токенов EYWA. Их количество зависит от редкости NFT и числа набранных баллов в рамках альфа-тестирования проекта.


Коллекция EYWA содержит токены четырех мифических персонажей: волшебника, дриады, энта и паука. Они вдохновлены вселенными «Звездные войны» и «Властелин колец», комиксами Marvel и DC, игрой Diablo 2 и мифологией.


Каждый токен отличается уникальным сочетанием характеристик, от фона и вида до одежды и прически. NFT также обладают разной редкостью: обычные, необычные, редкие, легендарные и ультра-редкие.


EYWA — это протокол для передачи криптоактивов и данных между блокчейнами с поддержкой смарт-контрактов.


Напомним, в сентябре 2021 года EYWA запустил альфа-тестирование с вознаграждениями в виде NFT для участников. Последними могли стать все желающие.


В начале августа 2022 года суточный объем торгов NFT-коллекции CryptoDickbutts взлетел на 770% на маркетплейсе OpenSea.


Ранее ювелирный бренд Tiffany & Co. продал все 250 ювелирных украшений из лимитированной коллекции на основе серии невзаимозаменяемых токенов CryptoPunks.

# Экономика eywa, nft, новости
По материалам: ForkLog

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