Геймпады Xbox вернулись в продажу в России, по цене в 7999 рублей

Вадим Карасев





У Microsoft во всем мире в последние месяцы наблюдается дефицит геймпадов Xbox. Пропали они и из продажи в российских крупных магазинах, и еще труднее контроллеры стало купить, когда Microsoft сообщила о приостановке деятельности в России, а после закрыла российское подразделение Xbox.

Сегодня магазин DNS объявил о возвращении в продажу геймпадов Xbox. Похоже, что партия геймпадов была завезена, и их теперь можно приобрести — по цене в 7999 рублей. По такой цене предлагаются обычные белые беспроводные геймпады Xbox Series X | S.





Какое количество геймпадов было завезено — неизвестно. Отметим, что в агрегаторах, вроде Яндекс Маркета, сейчас можно купить немного дешевле геймпады для Xbox One — некоторые продавцы их предлагают за 7500 рублей.



