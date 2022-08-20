Геймпады Xbox вернулись в продажу в России, по цене в 7999 рублей
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Геймпады Xbox вернулись в продажу в России, по цене в 7999 рублей

Геймпады Xbox вернулись в продажу в России, по цене в 7999 рублей


У Microsoft во всем мире в последние месяцы наблюдается дефицит геймпадов Xbox. Пропали они и из продажи в российских крупных магазинах, и еще труднее контроллеры стало купить, когда Microsoft сообщила о приостановке деятельности в России, а после закрыла российское подразделение Xbox.

Сегодня магазин DNS объявил о возвращении в продажу геймпадов Xbox. Похоже, что партия геймпадов была завезена, и их теперь можно приобрести — по цене в 7999 рублей. По такой цене предлагаются обычные белые беспроводные геймпады Xbox Series X | S.


Какое количество геймпадов было завезено — неизвестно. Отметим, что в агрегаторах, вроде Яндекс Маркета, сейчас можно купить немного дешевле геймпады для Xbox One — некоторые продавцы их предлагают за 7500 рублей.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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