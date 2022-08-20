Генсек НАТО заявил об усилении патрулирования на севере Косово
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Генсек НАТО заявил об усилении патрулирования на севере Косово

Генсек НАТО заявил об усилении патрулирования на севере КосовоГенсек НАТО Столтенберг: КФОР усилили патрулирование на севере Косово и готовы вмешаться

Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой Североатлантического альянса, усилили патрулирование на севере самопровозглашенной республики. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

В случае возникновения конфликта они готовы вмешаться в ситуацию вокруг региона. Обстановка там обострилась из-за планов косовских властей с 1 сентября запретить въезд по сербским документам: их владельцы будут получать временную справку при пересечении границы. Кроме того, будет начата обязательная перерегистрация машин с сербскими номерами. Их заменят на номера с местными обозначениями и гербом самопровозглашенной территории.

«КФОР усилили свое присутствие на КПП «Ярине» и «Брняк», чтобы улучшить представление о ситуации. Также увеличено патрулирование в том районе. Эти меры предприняты, чтобы в случае необходимости КФОР могли отреагировать на всякий вызов безопасности», — заявил Столтенберг.

За последние дни полиция Косово установила наблюдательную вышку возле КПП «Ярине» и укрепила блокпосты бетонными плитами. Отмечается, что сейчас в Косове и Метохии живут около 100 тысяч сербов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, оценивая перспективы переговоров с премьер-министром непризнанной Республики Косово Альбином Курти в Брюсселе в августе, рассказал, что не испытывает оптимизма в данном вопросе.

Обострение на сербско-косовской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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