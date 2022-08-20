Гинцбург предупредил о возможном росте заболевших коронавирусом до уровня зимы

Вадим Карасев

Гинцбург предупредил, что число заболевших коронавирусом может достигнуть уровня зимы

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о возможном росте заболеваний коронавирусом до уровня зимы. Его слова передает ТАСС.

«При той массовости, которую дают новые виды "омикрона", число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы», — заявил Гинцбург. В то же время он выразил надежду, что число летальных исходов за сутки не достигнет этого уровня.

Гинцбург напомнил, что омикрон-штамм не такой вирулентный. Кроме того, в России присутствует определенная иммунная прослойка. Он также напомнил о важности вакцинации.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о создании новой вакцины «Спутник V» против трех новых видов омикрона (BA.1, BA.2, BA.5). Он также отметил, что уже привился препаратом.