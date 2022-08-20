Григорий Лепс скорбит по автору своих хитов
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Григорий Лепс скорбит по автору своих хитов

Григорий Лепс скорбит по автору своих хитов
Певец Григорий Лепс рассказал о трагической утрате. Артист поделился трагической новостью — умер Анатолий Долженков. Поэт был автором таких хитов музыканта, как «Натали», «Я слушал дождь» и многих других. 60-летний Григорий Лепс сообщил о трагедии несколько минут назад в личном блоге. «Сегодня ушел из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням «Натали» и «Я слушал дождь», автор стихов ко всем песням моего первого альбома «Храни Вас Бог». Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом. Покойся с миром...» — написал артист.
Поклонники творчества автора выражают слова соболезнования его близким. «Мои любимые песни… Светлая память»; «Очень печально, не стало великого русского поэта. Ваши стихи останутся в веках»; «Царствия Небесного», — пишут пользователи Сети. Напомним, что одна из самых любимых фанатами песен «Натали» была написана в 90-х. Композитор Евгений Кобылянский вспоминал: строки пришли к поэту случайно во время прогулки по Чистопрудному бульвару. «Вдруг наступил момент, когда он произнес сакраментальную фразу: «Натали, утоли мои печали, Натали!» Тут я заорал как умалишенный: «Давай скорее мне эту песню!» Долженков в ответ развел руками и сказал: «У меня нет песни, я это придумал только что…» Когда я вернулся с прогулки, мелодия «Натали» уже звучала у меня в голове в том виде, в котором мы ее слышим сегодня. На готовую музыку Анатолий написал стихи», — делился Кобылянский.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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