Хуснуллин: "Над восстановлением Донбасса работают 26 тысяч человек"

Вадим Карасев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас над восстановлением Луганской и Донецкой народных республик, а также подконтрольных РФ территорий работают порядка 26 тысяч человек. При этом, по его словам, количество специалистов будет увеличено.

"Мы будем наращивать количество, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Хуснуллин также сообщил, что отдельно рассматривается подготовка к отопительному периоду. Кроме того, прорабатывается мастер-план всей Северодонецкой агломерации по аналогии с Мариуполем. Уже проведен анализ порядка 25 тысяч жилых домов, уточнил вице-премьер.

Автор: Сергей Сибирцев