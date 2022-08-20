Хуснуллин: "Над восстановлением Донбасса работают 26 тысяч человек"
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Хуснуллин: "Над восстановлением Донбасса работают 26 тысяч человек"

Хуснуллин: "Над восстановлением Донбасса работают 26 тысяч человек"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас над восстановлением Луганской и Донецкой народных республик, а также подконтрольных РФ территорий работают порядка 26 тысяч человек. При этом, по его словам, количество специалистов будет увеличено.

"Мы будем наращивать количество, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.


Хуснуллин также сообщил, что отдельно рассматривается подготовка к отопительному периоду. Кроме того, прорабатывается мастер-план всей Северодонецкой агломерации по аналогии с Мариуполем. Уже проведен анализ порядка 25 тысяч жилых домов, уточнил вице-премьер.



Автор: Сергей Сибирцев
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По материалам: uposters.ru

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