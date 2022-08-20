Идею Украины компенсировать поставки по «Северному потоку» объяснили
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Идею Украины компенсировать поставки по «Северному потоку» объяснили

Идею Украины компенсировать поставки по «Северному потоку» объяснилиАналитик Юшков назвал идею Киева компенсировать поставки газа в Европу напоминанием о себе

Украина пытается напомнить о себе, предлагая компенсировать поставки газа в Европу во время технических работ на «Северном потоке». Так идею Киева в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Россия не сможет поставлять больше газа через Украину, поскольку оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) сам этому препятствует. Он отказывает в прокачке голубого топлива через станцию «Сохрановка», которая находится на территории Луганской народной республики (ЛНР) под контролем России.

«Как ты можешь прокачать еще, если "Газпром" тебе каждые сутки дает заявку около 60-69 миллионов кубов прокачки, а ты каждые сутки ему отказываешь? "Газпром" заверяет, что через "Суджу", где остается прокачка, он еще больше газа подать не может, потому что разобрал там газотранспортные мощности, оптимизируя систему. Через "Суджу" больше 42 миллионов кубов он качать не может», — объяснил он.

При этом украинская сторона будет настаивать на том, что «Газпром» якобы может прокачивать больше через «Суджу», утверждая, что компания специально этого не делает, считает аналитик.

«Объемы прокачки газа через Украину и так не соответствуют контракту, они и так понижены. Предлагать взять больше прокачки, когда ты находишься в клинче с "Газпромом" — это заявление глупое. Смысл его завязан на том, что Украине нужно напомнить о себе в газовой сфере. Раньше они говорили, что не надо никаких обходных газопроводов, надо все качать через Украину, пусть "Газпром" нам платит. Сейчас мы тут видим отголоски этой идеи», — сказал Игорь Юшков.

Ранее оператор ГТС Украины предложил компенсировать поставки по газопроводу «Северный поток», используя транзитные коридоры через Польшу и Украину. Заявление прозвучало на фоне «регулярных перебоев» в работе трубопровода в последние месяцы, а также в связи с временной паузой в работе этого маршрута в конце августа.

19 августа «Газпром» объявил о временной приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября. В связи с проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60.

Прокачка по «Северному потоку» с июня снижена до 20 процентов мощности. Это связано с проблемами с возвратом из Канады оборудования, которое находилось там на ремонте.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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