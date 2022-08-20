Игорь Кобзев рассказал о завершении ремонтов соцобъектов в Тулуне после наводнения
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Игорь Кобзев рассказал о завершении ремонтов соцобъектов в Тулуне после наводнения

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По материалам: irk

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