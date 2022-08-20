Иван Ургант показал падчерицу – именинницу, живущую в США
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Иван Ургант показал падчерицу – именинницу, живущую в США

Иван Ургант показал падчерицу – именинницу, живущую в США
44-летний телеведущий Иван Ургант традиционно публикует фото своих дочерей каждый год в день их рождения. Ведущий «Вечернего Урганта» - многодетный отец. Во второй раз Иван женился на Наталье Кикнадзе, с которой учился в петербургской гимназии. У пары – двое общих дочерей. А Нико и Эрика — дети от предыдущего брака Натальи. Нико остался жить с отцом, а Эрику Иван воспитал как родную. Сегодня у Эрики - день рождения. Ей исполнилось 22 года. В честь этой даты Ургант показал кадр с девушкой. Эрика позировала в черном мини-платье на тонких бретельках, дополнив образ сапогами. Именинница предстала с волосами малинового оттенка и эффектно встала перед камерой, оголив бедро. Иван шутливо отметил, что Эрика берет вещи из его гардероба, и они ей очень идут.
«Что-то невероятно трогательное и щемящее, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо, как и когда-то на тебе…I❤️22»,  — написал Ургант. Поклонники телеведущего присоединились к его поздравлениям. Они оставили теплые слова для Эрики. Не обошлось и без шуток. «Ваня, мы скучали!», «Бруклин», «Хорошая у вас фигура, Иван», «С днем рождения Эрику!», «Какая же красотка», «Папин парик – это святое», «Какая из вещей ваша?», «Сапоги, парик или платье?», «Изумительное чувство юмора», «Пусть будет счастлива и мудра», «Иван, а я ведь помню вас в этих вещах в "Бодром утре" на MTV, 2002 год», «Эрика супер», «Иван, ждем ваши фотки в этом платье», «Аккуратно носит, как новые», — высказались подписчики. Эрика переехала в США, когда ей было 17 лет. До этого она два года училась в Лондоне, в престижном колледже. В Нью-Йорке Кикнадзе поступила на курс основы современного искусства и фотографии в университет Parsons The New School for Design по направлению «мода». Эрика любит нестандартные образы для фотосессий.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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