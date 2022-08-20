Эдгард Запашный признался, что каждая его звезда должна побыть его котенком
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Эдгард Запашный признался, что каждая его звезда должна побыть его котенком

Эдгард Запашный признался, что каждая его звезда должна побыть его котенком

Эдгард Запашный признался, что каждая его звезда должна побыть его котенком
Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о темной стороне успеха. Звезда цирка успевает не только дрессировать опасных хищников в цирке. Помимо всего прочего, артист ведет программу на радио Sputnik, которая называется «Живая природа с Эдгардом Запашным». Накануне он в очередной раз появился в студии радиошоу. Во время эфира компанию ему составил пушистый кот, который вальяжно расположился у ног дрессировщика. Четырехлапый умилил сотрудников радиостанции до такой степени, что они раскрыли необычный секрет.
«Мало кто знает, что для того, чтобы стать тигром Запашного, сначала нужно побыть котом Запашного. Начало звездной карьеры обычно остается в тени. Но не сегодня. Каждый кот знает, кто в цирке главный!» — подписали сотрудники радио кадры, которые дрессировщик опубликовал в своем телеграм-канале. Фанаты оценили чувство юмора дрессировщика Запашного.
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

Последние новости

Свыше 200 лекторов станут участниками федерального Просветительского марафона от "Знания"
Свыше 200 лекторов станут участниками федерального Просветительского
Киберспортсменка Виктория Tory Казиева - она рассказала, как стала играть и зарабатывать миллионы
Киберспортсменка Виктория Tory Казиева - она рассказала, как стала
Похоже, первое DLC для Cyberpunk 2077 представят на Gamescom
Похоже, первое DLC для Cyberpunk 2077 представят на Gamescom
Гинцбург предупредил о возможном росте заболевших коронавирусом до уровня зимы
Гинцбург предупредил о возможном росте заболевших коронавирусом до
Настю Ивлееву раскритиковала Лена Миро
Настю Ивлееву раскритиковала Лена Миро
Иван Ургант показал падчерицу – именинницу, живущую в США
Иван Ургант показал падчерицу – именинницу, живущую в США
Ксения Собчак в шоке от райдера певицы Зиверт
Ксения Собчак в шоке от райдера певицы Зиверт
Эмин Агаларов растрогал умилительным фото с дочерью
Эмин Агаларов растрогал умилительным фото с дочерью
Эдгард Запашный признался, что каждая его звезда должна побыть его котенком
Эдгард Запашный признался, что каждая его звезда должна побыть его
Трасс изменила свою позицию по встрече с Путиным на саммите G20
Трасс изменила свою позицию по встрече с Путиным на саммите G20
Виктор Рыбин раскрыл секрет своего крепкого союза с Натальей Сенчуковой
Виктор Рыбин раскрыл секрет своего крепкого союза с Натальей
Трейдер рассказал о вероятности отскока биткоина
Трейдер рассказал о вероятности отскока биткоина

Топ на сегодня

Общественная палата РФ предложила выплачивать семьям миллион рублей за третьего ребенка
Общественная палата РФ предложила выплачивать семьям миллион рублей
Аналитик раскрыл причины укрепления рубля
Аналитик раскрыл причины укрепления рубля
На такой трюк решится не каждый
На такой трюк решится не каждый
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили

Еще по теме

Скончался дрессировщик Мстислав Запашный
Эдгар Запашный подал в суд на артиста Валерия Николаева
Эдгард Запашный посмеялся над Евровидением
Эдгард Запашный выступил за восстановление СССР