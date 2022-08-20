Эдгард Запашный признался, что каждая его звезда должна побыть его котенком

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о темной стороне успеха. Звезда цирка успевает не только дрессировать опасных хищников в цирке. Помимо всего прочего, артист ведет программу на радио Sputnik, которая называется «Живая природа с Эдгардом Запашным». Накануне он в очередной раз появился в студии радиошоу. Во время эфира компанию ему составил пушистый кот, который вальяжно расположился у ног дрессировщика. Четырехлапый умилил сотрудников радиостанции до такой степени, что они раскрыли необычный секрет.«Мало кто знает, что для того, чтобы стать тигром Запашного, сначала нужно побыть котом Запашного. Начало звездной карьеры обычно остается в тени. Но не сегодня. Каждый кот знает, кто в цирке главный!» — подписали сотрудники радио кадры, которые дрессировщик опубликовал в своем телеграм-канале. Фанаты оценили чувство юмора дрессировщика Запашного.