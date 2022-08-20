Эмин Агаларов растрогал умилительным фото с дочерью
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Эмин Агаларов растрогал умилительным фото с дочерью

Эмин Агаларов растрогал умилительным фото с дочерью
Певец Эмин Агаларов поделился фрагментом своего счастья с дочерью. Артист показал яркий фрагмент своих отпускных будней. 42-летний певец отправился с дочерью прокатиться на яхте. Исполнитель хита «Камин» недавно наконец подтвердил, что он снова вместе с моделью Аленой Гавриловой, которая три года назад родила от него дочь Афину. Влюбленные много времени проводят всей семьей. На этот раз обладательница титула «Мисс Мордовия – 2004» осталась за кадром. Звездный отец с дочерью отдохнули на теплом курорте, где и отправились в морское путешествие. В кадре малышка предстала без одежды: девочка только что искупалась, а потом отец заключил ее в свои объятия. На голове у девочки красовалась большая соломенная шляпа.
«Любовь в воздухе», — с нежностью прокомментировал Эмин. Он невероятно ласково смотрел на крошку и тянулся, чтобы поцеловать дочь. Поклонники порадовались возможности увидеть семью музыканта. «Хочется зацеловать такую красотку!», «Папино вдохновение, солнышко, принцесса, доченька Афиночка», «Эмин, вы с доченькой такие милые», «Столько нежности, на вас можно смотреть бесконечно», — пишут блогеры.
# Шоу-бизнес Агаларов Эмин
По материалам: z-aya

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