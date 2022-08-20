Как можно использовать помидоры, которые начали портиться

После долгого хранения помидоры начинают постепенно портиться. Многие хозяйки задаются вопросом, что можно из них сделать, ведь они становятся почти непригодны для употребления. Тем не менее есть решение данной проблемы. Далее мы расскажем, что можно сделать из помидоров, которые начали портиться.

Вкусный домашний соус из томатов

Для этого простого соуса необходимо сначала натереть на терке помидоры. Верхняя кожица не понадобится, поэтому ее можно выкинуть. Далее к ним добавить соль и перец, измельченный чеснок и базилик, все тщательно перемешать. Вот и все, можно использовать как кетчуп для макарон или картошки.

Еще из них можно сделать пасту для намазывания на хлеб. Для этого стоит взять помидоры и разрезать каждый плод на две части. Далее их необходимо положить на противень, посыпать солью и поставить в разогретую духовку до 190 градусов на 30 минут. После пройденного времени достать и пересыпать в тарелку, размять при помощи ложки в единую массу. Затем добавить постное масло, чеснок, укроп, базилик и орегано. Все тщательно перемешать и можно подавать на стол.

Томатное масло

Для этого рецепта необходимо выбрать самые спелые томаты. Потом их нужно переложить на противень и запекать в духовке около 10 минут. После пройденного времени их требуется достать, очистить от кожицы и хвостиков. Затем высыпать в блендер, туда же насыпать сливочное масло, соль и перец, а также зелень, которая больше нравится. После этого полученную массу нужно взбить и использовать по назначению. Хранить в холодильнике не более 2 недель.

Заправка для салатов

Для приготовления этого рецепта нужны спелые помидоры. Их необходимо разрезать на две части и натереть на терке без кожицы. В полученную массу нужно добавить уксус, немного измельченного чеснока, горчицу, мед и соль. Взбивая все в однородную массу, необходимо добавить оливковое масло. Оно придаст приятный запах и вкус, и сделает структуру более нежной. Потом можно использовать как заправку для овощей и не только.

Заморозка помидоров на зиму

Если нет времени для приготовления различных паст и заправок, то этот способ является самым лучшим. Для начала все помидоры необходимо вымыть, вырезать из них всю гниль, а потом высушить. Далее их следует положить в полиэтиленовые пакетики, а затем в морозилку. Когда они понадобятся, их можно достать и использовать по назначению.