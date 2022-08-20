Как защититься от порчи в Интернете и предотвратить наложение сглаза на фото в соцсетях

С появлением Интернета люди стали не только искать в нем разного рода сведения, но и хранить личную информацию. Вместе с этим появились недоброжелатели, которые смогли найти способы, чтобы вредить людям онлайн. Поэтому стоит быть максимально аккуратными и подумать несколько раз перед тем, как выложить новую фотографию. Мы расскажем, как можно защититься от порчи по фото в социальных сетях.

Что такое порча онлайн

Фотографии на страницах разных людей в социальных сетях показывают один из моментов их жизни. По снимкам можно не только понять, где находится особа, но и узнать диагноз или снять с него заговор. Если эта страничка в определенной социальной сети попадается на глаза недоброжелателю, это к хорошему не приведет. К примеру, фото с какого-либо праздника или отдыха у другого человека способно вызвать ревность, а это, в свою очередь, может привести к наложению сглаза или порчи на снимок.

Как защитится от порчи в Интернете





От порчи в Интернете достаточно легко создать защиту. Для этого необходимо перед тем, как выложить какое-либо фото, в уме представить его в фиолетовом кольце в течение 20 минут. Тогда и снимок, и человек, который на нем изображен, будут защищены от сглаза.

Есть более сильная защита, но для этого сначала необходимо полностью успокоиться. Потом нужно взять в руки телефон или планшет, открыть фото, которое человек собирается выложить, и произнести такие слова:

«Никакая грязь не пристанет ко мне, ведь огонь Господний окружает меня. Аминь, аминь, аминь!»

Затем этот снимок необходимо представить в кольце огня, а потом можно публиковать.

Как предупредить порчу в Интернете

Иногда для этого необходимы другие данные, а не только фотография. К примеру, не стоит выставлять напоказ дату рождения или место жительства – это не позволит недоброжелателям навести порчу на человека. Не стоит выкладывать новые фото, можно опубликовать старые. На снимки, которые были сделаны пару месяцев назад, намного сложнее навести порчу. Если на фото нарисовать небольшой малозаметный крестик или руну Альгиз, это будет служить некой защитой от сглаза и порчи. Красная рамка вокруг фото, неважно какого оттенка, даже если она будет малозаметная или тусклая, создаст не только защиту от порчи, но и барьер от любого негатива. С помощью современных редакторов можно слегка изменить оттенок оболочки глаза. Или просто наложить на фото какой-либо фильтр. Это не позволит навести порчу на человека, который изображен на снимке.