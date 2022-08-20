Как защититься от порчи в Интернете и предотвратить наложение сглаза на фото в соцсетях
С появлением Интернета люди стали не только искать в нем разного рода сведения, но и хранить личную информацию. Вместе с этим появились недоброжелатели, которые смогли найти способы, чтобы вредить людям онлайн. Поэтому стоит быть максимально аккуратными и подумать несколько раз перед тем, как выложить новую фотографию. Мы расскажем, как можно защититься от порчи по фото в социальных сетях.
Что такое порча онлайн
Фотографии на страницах разных людей в социальных сетях показывают один из моментов их жизни. По снимкам можно не только понять, где находится особа, но и узнать диагноз или снять с него заговор. Если эта страничка в определенной социальной сети попадается на глаза недоброжелателю, это к хорошему не приведет. К примеру, фото с какого-либо праздника или отдыха у другого человека способно вызвать ревность, а это, в свою очередь, может привести к наложению сглаза или порчи на снимок.
Как защитится от порчи в Интернете
От порчи в Интернете достаточно легко создать защиту. Для этого необходимо перед тем, как выложить какое-либо фото, в уме представить его в фиолетовом кольце в течение 20 минут. Тогда и снимок, и человек, который на нем изображен, будут защищены от сглаза.
Есть более сильная защита, но для этого сначала необходимо полностью успокоиться. Потом нужно взять в руки телефон или планшет, открыть фото, которое человек собирается выложить, и произнести такие слова:
«Никакая грязь не пристанет ко мне, ведь огонь Господний окружает меня. Аминь, аминь, аминь!»
Затем этот снимок необходимо представить в кольце огня, а потом можно публиковать.