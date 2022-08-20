Киберспортсменка Виктория Tory Казиева - она рассказала, как стала играть и зарабатывать миллионы

Вадим Карасев

Киберспорт сейчас на подъеме. Раньше это все воспринималось как что-то странное и непонятное, но, когда в индустрию пришли большие деньги и рекламодатели, интерес к киберспорту стал заметно выше. Перед нами Виктория Tory Казиева — второй капитан знаменитой женской команды Nigma Galaxy Female. Обычная девочка из Владикавказа прославилась и стала одной из самых узнаваемых киберспортсменок России.