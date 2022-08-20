Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон
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Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон

Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон
Екатерина Гордон рассказала о махинациях ведущей и журналистки Ксении Собчак. Общественница Екатерина Гордон в шоу Дианы Кади раскрыла обманную схему светской львицы Ксении Собчак, связанную с тренингами. «В публичном пространстве есть такая игра. Многие публичные люди цепляются друг к другу. Есть группа недовольных тренингом Собчак. Они написали заявление, там не один человек. Был жуткий хейт, когда обижали Блиновскую. Ее Ксения Анатольевна, прогревая свой тренинг, сделала идиоткой. Подсидела. А дальше сделала свой марафон, заполучив часть аудитории Блиновской», сказала Екатерина Гордон.
Как отметила Гордон, Собчак должна понимать, что ее тоже могут разоблачить. «Смешно разоблачать и на этой же поляне создавать свой тренинг. Это такой прогрев. Я не стала пиариться на этой теме. Есть люди, которым вернули деньги. Так что Ксюша может не трындеть, что это был заказ. Для меня это лохотрон», — заявила Екатерина Гордон. Напомним, что не так давно Собчак в соцсетях устроила хейт Блиновской. Она обвинила ее в махинациях на тренингах личностного роста.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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