Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон

Екатерина Гордон рассказала о махинациях ведущей и журналистки Ксении Собчак. Общественница Екатерина Гордон в шоу Дианы Кади раскрыла обманную схему светской львицы Ксении Собчак, связанную с тренингами. «В публичном пространстве есть такая игра. Многие публичные люди цепляются друг к другу. Есть группа недовольных тренингом Собчак. Они написали заявление, там не один человек. Был жуткий хейт, когда обижали Блиновскую. Ее Ксения Анатольевна, прогревая свой тренинг, сделала идиоткой. Подсидела. А дальше сделала свой марафон, заполучив часть аудитории Блиновской», сказала Екатерина Гордон.Как отметила Гордон, Собчак должна понимать, что ее тоже могут разоблачить. «Смешно разоблачать и на этой же поляне создавать свой тренинг. Это такой прогрев. Я не стала пиариться на этой теме. Есть люди, которым вернули деньги. Так что Ксюша может не трындеть, что это был заказ. Для меня это лохотрон», — заявила Екатерина Гордон. Напомним, что не так давно Собчак в соцсетях устроила хейт Блиновской. Она обвинила ее в махинациях на тренингах личностного роста.