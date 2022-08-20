Ксения Собчак в шоке от райдера певицы Зиверт
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Ксения Собчак в шоке от райдера певицы Зиверт

Ксения Собчак в шоке от райдера певицы Зиверт
Ведущая и журналистка Ксения Собчак позавидовала артистке. Ксения Собчак обнародовала гастрольный райдер певицы Зиверт, подняв его на смех. Звезда, оказывается, просит у организаторов концертов огромное количество шашлыка, да еще в определенной форме.
«Шашлыки ассорти, каждого — по 1 кг (лосось без кожи, телятина, говядина, курица — грудка). Прожарка well done, форма — кубики. Соусы к шашлыку. Шашлык должен быть приготовлен исключительно на углях», — написано в обнародованном Ксенией Собчак райдере Юлии Зиверт. Ксения Собчак отреагировала на этот список в своем телеграме смеющимися смайлами и комментарием: «Впереди — предпоследние летние выходные. И да прибудет с вами такое же меню, как в райдере Зиверт. Форма — КУБИКИ!»
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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