Ксения Собчак в шоке от райдера певицы Зиверт

Ведущая и журналистка Ксения Собчак позавидовала артистке. Ксения Собчак обнародовала гастрольный райдер певицы Зиверт, подняв его на смех. Звезда, оказывается, просит у организаторов концертов огромное количество шашлыка, да еще в определенной форме.«Шашлыки ассорти, каждого — по 1 кг (лосось без кожи, телятина, говядина, курица — грудка). Прожарка well done, форма — кубики. Соусы к шашлыку. Шашлык должен быть приготовлен исключительно на углях», — написано в обнародованном Ксенией Собчак райдере Юлии Зиверт. Ксения Собчак отреагировала на этот список в своем телеграме смеющимися смайлами и комментарием: «Впереди — предпоследние летние выходные. И да прибудет с вами такое же меню, как в райдере Зиверт. Форма — КУБИКИ!»