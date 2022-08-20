Кто родился 20 августа

Алексей Федорович Лавриненко (67 лет)

Член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. В 1977 году получил высшее образование по специальности «ветеринарный врач», окончив Ставропольский сельскохозяйственный институт. Работал в колхозах «Заветы Ленина» в Петровском районе и имени Апанасенко в селе Дербетовка главным ветеринарным врачом. В 1996 году был избран председателем колхоза, позже переименованного в сельскохозяйственный производственный кооператив. Награды: почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Апанасенковского района Ставропольского края», медаль «За заслуги перед Ставропольским краем», медаль «Герой труда Ставрополья», Благодарность Президента РФ, Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ, Почетная грамота Министерства образования РФ, Почетная грамота Губернатора Ставропольского края.

В этот день также родились:

Андрей Сергеевич Кончаловский (85 лет)

Советский, американский и российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, киноактер. В 1964 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Дебютировал с фильмом «Первый учитель» по повести Чингиза Айтматова. До режиссерского дебюта снялся в трех кинокартинах: «Суд сумасшедших», «Иваново детство», «Мне двадцать лет». Самые известные работы: «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Сибириада» (1978), «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Дуэт для солистки», «Одиссей», «Дом дураков». Написал 23 сценария, сделал несколько нашумевших театральных постановок, опубликовал несколько книг, получил множество премий, наград, званий.

Борис Васильевич Токарев (75 лет)

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Заслуженный артист РСФСР. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Первый вице-президент Гильдии актеров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют». В 12 лет дебютировал в кино, сыграв Виктора в фильме Георгия Победоносцева «Спасенное поколение». После этого, в 13 лет, был приглашен в Театр имени Пушкина для участия в спектакле «Столпы общества». Так он стал актером большой сцены, продолжая учиться в школе. До окончания школы снялся еще в нескольких кинофильмах. Будучи студентом ВГИКа, снялся еще в нескольких фильмах: «Дорога к морю», «Шестое лето», «Верность». После окончания учебы устроился в Театр Советской Армии, однако проработал там всего год, так как кинематограф его привлекал больше.

Василий Павлович Аксенов (1932—2009)

Писатель. Работал врачом на судах дальнего плавания, карантинным врачом на Крайнем Севере, в Карелии, в Ленинградском морском торговом порту и в туберкулезной больнице в Москве. Его первые рассказы «Факелы и дороги» и «Полторы врачебных единицы» опубликованы в журнале «Юность» в 1958 году, спустя два года вышла в свет первая повесть — «Коллеги». В 1970-е годы, после окончания «оттепели», положение писателя изменилось, и его произведения перестали публиковаться в СССР, а романы «Ожог» и «Остров Крым» были запрещены цензурой. В 1979 году стал одним из организаторов и авторов бесцензурного альманаха «Метрополь». До 2004 года жил в США, где преподавал русскую литературу в различных университетах. Последние годы писатель отдал Франции.