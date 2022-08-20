Лариса Гузеева наехала на поклонников Дмитрия Нагиева
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Лариса Гузеева наехала на поклонников Дмитрия Нагиева

Лариса Гузеева наехала на поклонников Дмитрия Нагиева
Поклонники Нагиева набросились на ведущую Ларису Гузееву за то, что она заняла его место.   В шоу «Голос 60+» кадровые перестановки. Ларисе Гузеевой предстоит заменить Дмитрия Нагиева на посту ведущего. Это возмутило поклонников артиста. Гузеева много лет была бессменной ведущей в передаче «Давай поженимся!». Однако проект заморозили на неопределенный срок. А недавно 63-летней Ларисе Андреевне предложили попробовать себя в новом амплуа. Телезвезда не стала отказываться и решила ухватиться за такую возможность. Смена состава не понравилась фанатам 55-летнего Дмитрия Нагиева. Поклонники раскритиковали Гузееву. Однако женщина не стала молчать и ответила хейтерам в свойственной ей манере.
«Мне тоже многое в себе не нравится. Честно. Я знаю, сколько мне лет и даже видела себя голую перед зеркалом. Не мучайте себя. И я ваше присутствие в своей жизни отменяю. А останусь со своими прекрасными подписчиками», — говорит знаменитая сваха в своем блоге. Фанаты Гузеевой рассыпались в комплиментах своему кумиру. Они считают, что «Голос 60+» только выиграет от смены ведущего. «Никогда не смотрела «Голос 60+», но с вами это будет круто, не пропущу!»; «Думаю, это будет не хуже, чем с Димой!»; «Только ради вас и смотрю «Давай поженимся»; «Естественная и настоящая. Не то, что этот отшлифованный и напомаженный Дмитрий Нагиев», — восторгаются подписчики в ожидании нового проекта. Ранее Первый канал объявил об уходе Дмитрия Нагиева с поста ведущего музыкальных шоу «Голос» и «Голос 60+». После длительного сотрудничества с проектами, он решил взять творческий перерыв. «Я не буду ведущим ни в этой версии, ни в другой. Этот сезон как минимум», — прокомментировал уход артист. Причины, по которым «физрук» решил отдохнуть некоторое время, он не раскрыл.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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