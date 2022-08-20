Любовь Успенская рассказала о своей эмиграции в Америку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любовь Успенская рассказала о своей эмиграции в Америку

Любовь Успенская рассказала о своей эмиграции в Америку
Певицу Любовь Успенскую заподозрили в эмиграции. Артистка опровергла слухи о своем переезде в Америку. Певица призналась, что действительно уехала из дома, однако вовсе не за границу.
Звезда заверила, что путешествует по России, изучая красоты родины. Например, сейчас она находится в Рязанской области, наслаждается природой и восстанавливает здоровье. Любовь Залмановна призвала поклонников не верить в сплетни. «Пока злые языки говорят, что я уехала в США, я хочу сказать, чтобы вы не засоряли голову ложной информацией и получали кайф от последних летних дней, как и я», — поделилась Успенская.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

Последние новости

Bloomberg узнал об отказе SBI Holdings от майнинга в России
Bloomberg узнал об отказе SBI Holdings от майнинга в России
Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон
Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон
Наталья Подольская рассказала о жуткой ревности детей
Наталья Подольская рассказала о жуткой ревности детей
Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия
Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия
Александр Овечкин с женой с размахом отпраздновали 4-летие старшего сына
Александр Овечкин с женой с размахом отпраздновали 4-летие старшего
Любовь Успенская рассказала о своей эмиграции в Америку
Любовь Успенская рассказала о своей эмиграции в Америку
Геймпады Xbox вернулись в продажу в России, по цене в 7999 рублей
Геймпады Xbox вернулись в продажу в России, по цене в 7999 рублей
Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине
Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине
Земфира запланировала большой концертный тур по зарубежным странам
Земфира запланировала большой концертный тур по зарубежным странам
Рассмотрение дела о ликвидации «Сохнута» в России отложили на месяц
Рассмотрение дела о ликвидации «Сохнута» в России отложили на месяц
По мнению Анны Гейн, Барзиков ведёт себя неподобающе возрасту
По мнению Анны Гейн, Барзиков ведёт себя неподобающе возрасту
Рейтинги доверия Путину показывают стабильно высокие результаты
Рейтинги доверия Путину показывают стабильно высокие результаты

Топ на сегодня

Общественная палата РФ предложила выплачивать семьям миллион рублей за третьего ребенка
Общественная палата РФ предложила выплачивать семьям миллион рублей
Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе
Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины
Зачем Филипп Киркоров улетел в США: причины
Зачем Филипп Киркоров улетел в США: причины

Еще по теме

Любовь Успенскую заподозрили в тайной свадьбе
Любовь Успенскую назвали мошенницей
Любовь Успенская поделилась своим секретом стройности
Любовь Успенская рассказала о списке врагов