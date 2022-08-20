Любовь Успенская рассказала о своей эмиграции в Америку

Певицу Любовь Успенскую заподозрили в эмиграции. Артистка опровергла слухи о своем переезде в Америку. Певица призналась, что действительно уехала из дома, однако вовсе не за границу.Звезда заверила, что путешествует по России, изучая красоты родины. Например, сейчас она находится в Рязанской области, наслаждается природой и восстанавливает здоровье. Любовь Залмановна призвала поклонников не верить в сплетни. «Пока злые языки говорят, что я уехала в США, я хочу сказать, чтобы вы не засоряли голову ложной информацией и получали кайф от последних летних дней, как и я», — поделилась Успенская.