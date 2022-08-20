Львам нужно быть в тонусе, а Скорпионов ждут яркие эмоции: женский гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Благодаря женскому гороскопу, каждая представительница зодиакального круга узнает, как пройдет ее неделя с 22 по 28 августа. Некоторых ждет успех в личной жизни, а кому-то предстоит пройти через многие испытания.

Женский гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Женщинам-Овнам нужно меньше говорить о своих планах окружающим, только так они смогут приумножить свой капитал и быстрее добиться успеха. Неделя с 22 по 28 августа неблагоприятна для решения серьезных вопросов. Овны будут много работать, а также выполнять дела, которые требуют особого внимания.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Женщинам, рожденным под знаком Тельца, предстоит трудиться не покладая рук на протяжении всей недели. По вечерам им следует расслабляться, для этого можно сделать чашечку кофе, сесть в уютное кресло и почитать любимую книгу либо же посмотреть интересный сериал. В выходные дни можно отправиться на природу — это поможет набраться сил и энергии на неделю.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Женщинам-Близнецам следует меньше тратить свою энергию и силы на ненужные дела и работу. Если это не сделать, то к концу недели у них появится сильная усталость. Астрологи советуют выделить время, чтобы проведать своих родственников и близких людей. Замужним женщинам-Близнецам следует провести время с мужем и детьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

В период с 22 по 28 августа Раки могут заняться поиском второй половинки. Обрести уверенность в себе и найти «того самого» помогут специальные аффирмации. Главное, составить четкий план на каждый день и выделить в нем время для отдыха. Женщинам-Ракам стоит больше заводить новых знакомых и не бояться рисковать.

Женский гороскоп для Льва, Девы, Весов и Скорпионов на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Лев (23 июля — 22 августа)

Женщинам-Львам на этой неделе нельзя терять тонус, иначе на них навалится куча проблем, решить которые будет не так просто. Тем, кто недавно расстался с партнером, следует позабыть о прошлом и начать думать о будущем, ведь впереди их ждет много интересных знакомств и романтических встреч. Нужно лишь немного подождать и все придет.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам потребуется помощь близких людей, поэтому не стоит бояться обращаться к ним. Именно они дадут дельный совет и помогут в решении всех важных вопросов. Неделю стоит начать с уборки своего жилища согласно всем правилам фен-шуй. Сейчас нужно выбросить все старое и ненужное — только так удастся притянуть в свою жизнь что-то новое.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Много мелких неурядиц на неделе с 22 по 28 августа ждет женщин-Весов. Все это может вывести их из себя и заставит волноваться. Чтобы со всем справиться, нужно спокойно реагировать и меньше принимать все близко к сердцу. В личной жизни у Весов все будет гладко и спокойно, никаких ссор и конфликтов не ожидается.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У женщин-Скорпионов появится много интересных идей, которые начальство оценит по достоинству. Это поможет им укрепить свое положение и статус, а также вызвать уважение у коллег. То, чего они добьются сейчас, поможет им в будущем. Много успехов ждет женщин-Скорпионов в любовной сфере.

Женский гороскоп для Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Чтобы не ухудшить отношения со второй половинкой, женщинам-Стрельцам необходимо стараться избегать ссор и конфликтов. Не нужно расстраиваться по пустякам и терять веру в себя, поскольку в выходные дни все наладится. До субботы нужно вести себя спокойно и не реагировать на любые провокации коллег.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Женщины-Козероги будут принимать трудные решения и заключать важные сделки. Именно поэтому им необходимо внимательно все изучать перед тем, как ставить свою подпись на документах. Не исключено, что на этой неделе им придется распрощаться с тем, что так дорого сердцу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Много новых и ярких эмоций ждет женщин знака Весы на неделе с 22 по 28 августа. Но пытаться открывать для себя что-то новое пока не стоит, как и заводить романтические отношения. Неделя является благоприятной для решения старых вопросов и завершения начатых дел.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы в период с 22 по 28 августа могут расслабиться и плыть по течению. Все вопросы и задачи, которые будут у них появляться, они смогут решить быстро и легко. Эта неделя больше подходит для отдыха, путешествий и расслабления, поэтому не стоит упускать возможность отправиться в отпуск.