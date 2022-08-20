Марс в Знаке Близнецов с 20 августа 2022 года: важные советы Знакам Зодиака на эту осень и начало зимы
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Марс в Знаке Близнецов с 20 августа 2022 года: важные советы Знакам Зодиака на эту осень и начало зимы

Марс в Знаке Близнецов с 20 августа 2022 года: важные советы Знакам Зодиака на эту осень и начало зимы

20 августа Марс переходит в Знак Близнецов. В нем он почувствует себя не самым лучшим образом, поэтому астрологи дали полезные советы представителям всех Знаков Зодиака о том, как можно преодолеть различные преграды на пути к счастью.


Стоит сразу отметить, что планета пробудет в Близнецах до конца года и первые три месяца следующего года — аж до 24 марта. Это значит, что рекомендации экспертов будут справедливы на ближайшие несколько месяцев. Негативное воздействие энергетики красной планеты будет самым сильным в начале осени, а затем пойдет на спад, но полностью исключать возможность появления проблем, спровоцированных Марсом, нельзя. Вот что ждет людей разных Знаков и как им обойти стороной препятствия.

Овен

Овны этой осенью и зимой могут ощутить недостаток энергии и сил. Им может уже в начале сентября показаться, что они стали менее продуктивными. Это не так — просто Марс немного снизит их мотивацию. Благо, что вернуть ее можно без особых проблем. Для этого нужно лишь немного собраться с мыслями.

Телец

Тельцы из-за ненадежного Марса редко утратят способность к быстрому принятию решений. Красная планета отрицательно повлияет на их способность мыслить. Для решение привычных задач потребуется значительно больше времени. Астрологи советуют не торопиться, поскольку спешка приведет к неминуемому увеличению числа ошибок.


Близнецы

На Близнецов пребывание Марса в их Знаке повлияет по большей части положительно. Стоит отметить, что у этих людей появится дар убеждения. Чтобы внушать людям что-то важное и формировать у них доверие к себе, Близнецам стоит правильно искать подход к каждому собеседнику. Универсального решения для каждого не будет.

Рак

Раки смогут чаще предвидеть появление сложных ситуаций, но обойти стороной их, к сожалению, не получится. Зато будет время подумать и найти заранее решение грядущих неурядиц. Также Марс может заставить Раков чаще вспоминать о неприятных событиях из прошлого. Не стоит предаваться воспоминаниям и ностальгии.

Лев

Львам в период негативного Марса в Близнецах лучше не отправляться в дальние путешествия. Особенно актуально это в сентябре и октябре. Далее отрицательное воздействие Марса начнет сходить на нет, поэтому Львам можно вновь путешествовать уже в конце осени. До ноября лучше не покидать родных стен. В противном случае нужно пользоваться оберегами для путешественников.


Дева

Девам в конце августа и в начале осени лучше не принимать важных решений, от которых может зависеть вся их дальнейшая жизнь. Если судьба вдруг заставит их встать перед дилеммой, то в таком случае лучше не прислушиваться к интуиции. Нужно будет обращаться за помощью к логике, разуму и личному опыту.

Весы

Весам до ноября желательно не менять обстановку, внешний вид и не тратить много денег. Если будут вынужденные траты, лучше искать необходимую вещь в нескольких местах, а также читать отзывы в интернете. Пока Марс не в духе, этим людям лучше почаще обращаться за поддержкой к близким.

Скорпион

Скорпионам в период с 20 августа по 24 марта желательно как можно реже находиться во враждебной среде. Люди данного Знака станут более уязвимыми для отрицательного воздействия энергетических вампиров, манипуляторов и просто негативных людей. Особое внимание нужно будет уделять семье.

Стрелец

Стрельцов уже в конце лета и в начале сентября могут ожидать довольно крупные изменения в жизни. Марс поспособствует пересмотру некоторых важных моментов. Стрельцам нужно будет сделать все возможное для того, чтобы их жизнь повернула в правильное русло. Велика вероятность допустить ошибку, поэтому важна собранность.

Козерог


Козероги этой осенью и зимой из-за Марса могут надеть кучу ошибок в делах. Чтобы этого не произошло, важно быть предельно внимательными при изучении новой информации. Также нужно учитывать все возможные условия в моменты принятия важных решений. Беспечность будет дорого стоить людям этого Знака.

Водолей

Водолеям в начале периода пребывания Марса в Близнецах важно заниматься преимущественно завершением дел, начатых ранее. Если Водолеи будут начинать что-то новое, а незаконченное отправлять в дальний ящик, это может привести к появлению серьезных проблем. Лучше потерпеть с новыми проектами до декабря.

Рыбы

У Рыб в конце 2022 года ожидается небольшой творческий застой, выйти из которого вполне возможно. Для этого им всего лишь необходимо не принимать все, что будут говорить окружающие люди, за чистую монету. Важно верить в свои сил и помнить, что все зависит лишь от них самих.

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По материалам: dailyhoro.ru

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