Marvel’s Spider-Man Remastered может выйти в Game Pass — игроки нашли намек
Сегодня, 11:25 Вадим Карасев
Вчера компания Microsoft официально объявила, что игра Death Stranding выходит в подписке Game Pass для PC уже на следующей неделе — 23 августа. Проект является одним из знаковых эксклюзивов Playstation последних лет, который в 2020 году добрался до PC, благодаря издательству 505 Games.
Выход игры Death Stranding в Game Pass компания Microsoft сопроводила изображением, которое можно видеть ниже.
В нем игроки обнаружили намек на появление Marvel’s Spider-Man Remastered в Game Pass, высмотрев логотип Человека-Паука под наклейкой PC Game Pass.
Отметим, в отличие от Death Stranding, издателем Marvel’s Spider-Man Remastered на PC выступает сама Sony.
По материалам: newxboxone