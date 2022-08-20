Marvel’s Spider-Man Remastered может выйти в Game Pass — игроки нашли намек

Вадим Карасев





Вчера компания Microsoft официально объявила, что игра Death Stranding выходит в подписке Game Pass для PC уже на следующей неделе — 23 августа. Проект является одним из знаковых эксклюзивов Playstation последних лет, который в 2020 году добрался до PC, благодаря издательству 505 Games.

Выход игры Death Stranding в Game Pass компания Microsoft сопроводила изображением, которое можно видеть ниже.





В нем игроки обнаружили намек на появление Marvel’s Spider-Man Remastered в Game Pass, высмотрев логотип Человека-Паука под наклейкой PC Game Pass.





Отметим, в отличие от Death Stranding, издателем Marvel’s Spider-Man Remastered на PC выступает сама Sony.