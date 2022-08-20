Мать Бена Аффлека попала в больницу во время подготовки его свадьбы с Дженнифер Лопес

Вадим Карасев

Бену Аффлеку пришлось на время прервать подготовку к свадьбе с Дженнифер Лопес из-за того, что с его матерью Кристофер Энн Болдт произошел несчастный случай — она упала с речного причала и сильно поранила ногу. Женщину госпитализировали, чтобы наложить швы.

Некоторое время спустя папарацци сфотографировали Крис покидающей здание больницы на инвалидной коляске. Однако, по информации Daily Mail, ее ранение не настолько серьезное, чтобы из-за этого пришлось переносить торжество. Как и планировалось, оно состоится в эти выходные в особняке Бена Аффлека в Райзборо (Джорджия).





Бен Аффлек и его мать Крис на баскетбольном матче

На участке уже устанавливаются палатки, также к дому съезжаются грузовики с заготовками для банкета — ожидается, что пышное празднество посетит около ста гостей. Впрочем, журналисты выяснили, что не все приглашенные смогут присутствовать — так, мероприятие пропустит бывшая супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер, в браке с которой у актера родилось трое детей. По словам актрисы, она слишком занята на съемках нового проекта, которые проходят в Техасе.





Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально уже сочетались браком в июле этого года, однако празднование этого события они отложили до августа. Свадьба знаменитостей обещает войти в историю — устроить ее пара доверила известному организатору мероприятий класса люкс Колину Коуи. Гостей ждет вечеринка с запуском фейерверков, барбекю и другие развлечения. Уже известно, что к алтарю невеста пройдет в платье Ralph Lauren.

Все будет для Джей Ло. Бен хочет, чтобы все внимание было сосредоточено на ней в этот важный день,

— рассказал инсайдер изданию Page Six.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес ранее уже были помолвлены, но их свадьба, запланированная на 2003 год, была отменена, а вскоре пара и вовсе рассталась. Звезды возобновили отношения в 2021 году, а в апреле 2022 года Бен вновь сделал Дженнифер предложение.

Ольга Петелина