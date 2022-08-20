На Филиппа Киркорова набросились украинские активисты

55-летний певец Филипп Киркоров прилетел в Америку, где ему испортили настроение. Бывший муж Аллы Пугачевой после завершения летних гастролей по городам России улетел в США. Киркоров побывал на представлении цирка Дю Солей в Лас-Вегасе. Поп-король заверил, что шоу его приятно потрясло. Он снялся за кулисами с артистами. «Каждый раз смотрю новые шоу великолепного цирка Дю Солей, — отметил Киркоров. — Здесь есть всё — от тонкой режиссуры до проникновенных хитов бессмертной группы Beatles. И вишенкой на торте стало откровенное шоу Rouge. Конечно, это шоу исключительно 18+, но эстетика обнаженных и подтянутых артистов — это настоящий спектакль. Непревзойденная атмосфера, которая погружает тебя с первого шага в театре. Шоу меняет восприятие, спорит со всеми законами притяжения и рассказывает про любовь и борьбу». Клава Кока заверила, что и она испытала невероятные эмоции на этом шоу. «Неделю назад была там, и до сих пор под впечатлением», — сообщила исполнительница хита «Покинула чат».Однако после представления Филиппу испортили настроение. Несколько украинских активистов увидели народного артиста России. Блогеры громко закричали: «Слава Украине!», «Героям слава!». При этом они начали снимать певца на телефоны. Услышав возгласы, Киркоров быстро поднял голову. Он настороженно посмотрел на провокаторов. Не ответив им, уроженец Варны вновь принялся смотреть в свой телефон. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» после начала спецоперации долго хранил молчание в соцсетях. Прервал он его в связи с арестом на Украине главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Киркоров выступил в поддержку Виктора Медведчука. «Никто не может быть унижаем — никогда! Пытки, унижения — неприемлемы для меня», — указал артист.