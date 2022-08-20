Настю Ивлееву раскритиковала Лена Миро

Ведущая Настя Ивлеева не может наладить личную жизнь. На днях телеведущая высказалась о беременности. Теледива призналась, что ей не от кого родить ребенка. По словам звезды, наладить личную жизнь ей мешает насыщенный рабочий график. У Лены Миро оказалось другое мнение на этот счет. По мнению блогерши, Ивлеева остается одинокой из-за своего поведения.«Заняться бы собой. Не гыкать, не вести себя, будто ты из подворотни. Волосики окрасить в нормальный цвет и прочитать десяток книжек. Окончить институт. Глядишь, и контингент мужчин вокруг изменится», — высказалась Лена. Напомним, Ивлеева два года была замужем за рэпером Элджеем. В конце лета прошлого года пара развелась. С тех пор Настя скрывает личную жизнь.