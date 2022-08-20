Наталья Подольская рассказала о жуткой ревности детей
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Наталья Подольская рассказала о жуткой ревности детей

Наталья Подольская рассказала о жуткой ревности детей
Певица Наталья Подольская в одном из интервью рассказала об отношениях между сыновьями. Осенью 2020-го Наталья Подольская осуществила давнюю мечту — родила второго ребенка. Артистка была невероятно счастлива, а вот старший наследник с трудом отвыкал от статуса единственного сына. По словам Натальи, сын поначалу сильно ревновал к младшему брату. «Примерно через четыре месяца после появления на свет Вани Тема несколько раз все-таки произнес эту ужасную фразу: «Зачем вы его родили?!» Поскольку он так сказал не сразу, мне казалось, что сын так не думает, и я была очень счастлива», — откровенничала певица. Семилетнему Артемию и сейчас нелегко мириться с мыслью, что не все родительское внимание уделено ему. Порой между мальчиками происходит спор из-за игрушек. «Я Теме пытаюсь объяснить, что у маленького ничего отнимать не надо, даже если он взял что-то не свое. Тут у нас, конечно, проблемки. Но все-таки Тему можно уговорить, объяснить ему, убедить», — делилась исполнительница.
Со временем старший наследник привык к малышу. Подольска с умилением отмечает: теперь Артемий просто обожает годовалого Ваню. «Тема периодически, конечно, откручивает Ване голову от чувств, расцеловывает его, обнимает так, что брат просто начинает плакать. Но Ваня к нему очень стремится и все за ним повторяет», — улыбалась, рассказала звездная мама «Каравану историй». Напомним, что Подольская родила второго наследника в 38 лет. Артистка признается: ранее она переживала из-за возраста, однако появление малыша вдохнуло в нее новую жизнь. «Статус молодой мамы, наверное, очень освежает. Я абсолютно легко принимаю число 40. Сейчас нахожусь в абсолютной гармонии с собой», — отмечала Наталья.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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