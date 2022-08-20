Названы способы распознать мошенника по телефону

Вадим Карасев

Юрист Кадников заявил, что спешка собеседника указывает на попытку мошенничества

Адвокат, кандидат юридических наук Федор Кадников описал алгоритм действий при звонке от мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Специалист порекомендовал немедленно заканчивать любые разговоры по телефону с людьми, требующими личные данные или сведения о счете в банке. В разговоре с «Лентой.ру» юрист напомнил, что никто не имеет права запрашивать подобного рода информацию, в том числе и сотрудники органов.

Звонки от следователей

В России распространен вид мошенничества, когда гражданам звонят якобы из правоохранительных органов и сообщают, что в банке, где у них открыт счет, произошла утечка данных. Злоумышленник, пользуясь растерянностью человека, требует немедленно предоставить ему персональные данные, и многие раскрывают требуемую информацию, сообщил Кадников. Этого делать не следует, даже если на том конце провода действительно находится сотрудник правоохранительных органов, подчеркнул юрист.

По словам специалиста, звонки от «следователей» и «оперативников» — это те же звонки от сотрудников службы безопасности банков.

«Почему вдруг сотрудники службы безопасности банка переквалифицировались в следователей? Это симбиоз двух старых телефонных приколов — звонков из полиции по поводу задержания родственника и из службы безопасности банка по поводу мошеннических действий с расчетным счетом гражданина», — объяснил адвокат.

Названные схемы ввиду своей распространенности теряют актуальность, пояснил он. В этой связи мошенникам приходится разрабатывать новые методы психологического воздействия на сознание граждан с целью получения доступа к их средствам.

«Я полагаю, что злоумышленники пришли к выводу, и небезосновательному, что обращение к жертве от имени сотрудника правоохранительных органов позволит надежнее и быстрее усыпить ее бдительность с самого начала разговора», — предположил Кадников.

Как выглядит звонок от следователя

«В начале разговора собеседник представляется, отрекомендовываясь следователем, оперуполномоченным, "сотрудником ФСБ" и так далее. Называет имя, фамилию, отчество. Кроме того, часто указывается и подразделение, в котором он якобы трудится», — рассказал юрист.

Жертве сообщают, что разговор записывается, поэтому ответы на дальнейшие вопросы следует давать четко и честно. После мошенник уточняет фамилию, имя и отчество гражданина и информирует, что в отношении его счетов или персональных данных совершены противоправные действия. В завершении мошенник, ссылаясь на необходимость срочного пресечения преступления, переходит к требованию сообщить ему интересующие сведения — данные счетов, карт, иные персональные данные.

«Методы воздействия на сознание жертвы не меняются — бдительность усыпляется с помощью обращения от имени органа правопорядка, сомнения пресекаются ссылкой на срочность дела и возможность спасти деньги и иные ценности гражданина», — счел адвокат.

Как противостоять мошенникам?

В рассматриваемом случае мошенники противоречат сами себе, указал Кадников. «Если вам звонит сотрудник полиции, то это значит, что какое-то событие, например, "увод" денег со счета, уже произошло, идет проверка, никакой необходимости в срочном предоставления информации нет и быть не может. В случае с противоправными действиями в отношении банковских счетов граждан правоохранительные органы просто не могут работать "на опережение" так как узнают о преступлении либо от банка, либо от пострадавшего гражданина», — подчеркнул юрист.

Если на том конце провода точно сотрудник полиции, то следует помнить, что все сведения о себе или своих счетах сообщать необходимо только под протокол при проведении соответствующих процессуальных действий очно, и никак не по телефону, отметил Кадников.

«Помните, настоящий сотрудник полиции, обращаясь к вам по телефону, всегда полностью назовет свое подразделение. Обращение типа "это Главное управление МВД" или "отдел МВД по банкам" и так далее следует игнорировать, — подчеркнул юрист.

Также, по его словам, стоит попросить собеседника пригласить вас в отделение для дачи показаний. Кадников посоветовал в ходе разговора попросить звонящего переговорить позже, после обращения для проверки информации в банк. Кроме этого, он порекомендовал задавать уточняющие вопросы. «Если вы уловите в его интонации нетерпение, угрозу, растерянность — разговор следует закончить», — заключил специалист.

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