Не забудьте: сразу 10 неплохих игр скоро покинут Game Pass — самое время их пройти

Вадим Карасев





Подписка Game Pass в конце августа лишится сразу 10 игр. Это довольно необычно для игрового сервиса Microsoft, чаще всего из него удаляют гораздо меньше игр. Более того, в списке из 10 проектов, которые скоро покинут подписку Game Pass, есть немало действительно неплохих игр.

Напомним полный список того, что удалят из Game Pass в конце этого месяца — 31 августа:

Elite Dangerous (Xbox, xCloud)Hades (Xbox, PC, xCloud)Myst (Xbox, PC, xCloud)NBA 2K22 (Xbox, xCloud)Signs of the Sojourner (Xbox, PC, xCloud)Spiritfarer (Xbox, PC, xCloud)Twelve Minutes (Xbox, PC, xCloud)Two Point Hospital (Xbox, PC, xCloud)What Remains of Edith Finch (Xbox, PC, xCloud)World War Z (Xbox, PC, xCloud)

В списке сразу несколько высокооцененных игр: Hades, Myst, Spiritfarer, Twelve Minutes, What Remains of Edith Finch. Сейчас самое время их опробовать или пройти, пока проекты не убрали из Game Pass.