Немецкой SEFE понадобится более пяти миллиардов евро для замены российского газа
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Немецкой SEFE понадобится более пяти миллиардов евро для замены российского газа

Немецкой SEFE понадобится более пяти миллиардов евро для замены российского газаЭкс-дочке «Газпрома» SEFE понадобится более 5 миллиардов евро для замены российского газа

Бывшей немецкой дочерней компании «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известной как Gazprom Germania GmbH) понадобится более пяти миллиардов евро, чтобы заменить непоставленный российский газ. Об этом сообщил управляющий директор SEFE Эгберт Лэге в интервью для издания Der Spigel.

Он отметил, что поставки газа уже сократились. «С санкциями мы тогда потеряли все, и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ», — заявил Лэге, добавив, что согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании потребуется чуть более четырех миллиардов евро, а для замены газа из России — свыше пяти миллиардов.

«Сегодняшние закупочные цены на газ значительно выше, чем мы рассчитывали изначально. Так что обеспечение поставок, что является нашей главной целью, вероятно, будет стоить больше, чем мы думали», — признался Лэге. Невзирая на это, он выразил уверенность, что Германия сумеет обойти самый высокий уровень опасности, при котором газ должен быть нормирован. Он также назвал уровень заполненности газохранилищ, который составляет около 78 процентов, обнадеживающим для этого времени года.

В конце июня стало известно о возобновлении работы SEFE в Германии. Компания получила кредит в размере 10 миллиардов евро, который, по мнению управляющего директора Лэге, обеспечил ей необходимую ликвидность.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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