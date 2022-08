Новости Game Pass за 14-20 августа: что добавили, много анонсов и интересных новостей

Вадим Карасев





Минувшая неделя, с 14 по 20 августа, стала очень насыщенной на события для подписки Game Pass. Было объявлено о проектах, которые добавят в подписку в ближайшие недели, состоялось множество анонсов игр для Game Pass и появлялось немало других интересных новостей. Обо всем этом в нашей еженедельной сводке.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе подписка Game Pass пополнилась 6 играми, среди которых только 1 для Xbox:

Анонсы новых игр для Game Pass

Coffee Talk (Xbox, PC)An Elder Scrolls Legend: Battlespire (PC)Quake 4 (PC)Return to Castle Wolfenstein (PC)The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC)Wolfenstein 3D (PC)

Главная новость недели для подписки Game Pass — неожиданный анонс добавления в игровой сервис проекта Death Stranding. Он выйдет в подписке на следующей неделе.

Всего же, на этой неделе было объявлено о следующих играх, которые должны добавить в подписку Game Pass в августе:

Midnight Fight Express (Xbox, PC, xCloud) ID@Xbox – 23 августаDeath Stranding (PC) — 23 августаExapunks (PC) ID@Xbox — 25 августаOpus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Xbox, PC) – 25 августаCommandos 3 – HD Remaster (Xbox, PC, xCloud) – 30 августаImmortality (Xbox Series X | S, PC, xCloud) ID@Xbox – 30 августаImmortals Fenyx Rising (Xbox, PC, xCloud) – 30 августаTinykin (Xbox, PC) ID@Xbox – 30 августа

Помимо этого, подтверждение релиза в Game Pass (либо даты релиза) получили следующие игры:

Скоро уберут из Game Pass

Slime Rancher 2 — 22 сентября 2022 года (в раннем доступе)Beacon Pines — 22 сентября 2022 годаHigh on Life — 13 декабря 2022 года (дату релиза перенесли)INKULINATI — зима 2022 годаPlanet of Lana — весна 2023 года

В конце августа подписка Game Pass лишится сразу 10 игр, о чем было объявлено на этой неделе. Из подписки удалят следующие проекты:

Бонусы для подписчиков Game Pass Ultimate

Elite Dangerous (Xbox, xCloud)Hades (Xbox, PC, xCloud)Myst (Xbox, PC, xCloud)NBA 2K22 (Xbox, xCloud)Signs of the Sojourner (Xbox, PC, xCloud)Spiritfarer (Xbox, PC, xCloud)Twelve Minutes (Xbox, PC, xCloud)Two Point Hospital (Xbox, PC, xCloud)What Remains of Edith Finch (Xbox, PC, xCloud)World War Z (Xbox, PC, xCloud)

В качестве перков подписчикам Game Pass Ultimate на этой неделе стали доступны бонусы для:

Интересные новости и материалы

Quake ChampionsHalo InfiniteThe Elder Scrolls OnlineПо Game Pass Ultimate и EA Play уже доступна пробная версия Madden NFL 23Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябреЕще 16 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управленияСтала известна сумма, которую Microsoft заплатила за Cooking Simulator в Game PassПодписчики Game Pass Ultimate получат бонус для игры MultiVersusFloppy Knights из Game Pass получит в августе русскую локализациюПоявился новый намек на добавление Lies of P в Game Pass в день релиза