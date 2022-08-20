Новости Game Pass за 14-20 августа: что добавили, много анонсов и интересных новостей
Минувшая неделя, с 14 по 20 августа, стала очень насыщенной на события для подписки Game Pass. Было объявлено о проектах, которые добавят в подписку в ближайшие недели, состоялось множество анонсов игр для Game Pass и появлялось немало других интересных новостей. Обо всем этом в нашей еженедельной сводке.
Новые игры в Game Pass
На этой неделе подписка Game Pass пополнилась 6 играми, среди которых только 1 для Xbox:
Coffee Talk (Xbox, PC)
An Elder Scrolls Legend: Battlespire (PC)
Quake 4 (PC)
Return to Castle Wolfenstein (PC)
The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC)
Wolfenstein 3D (PC)
Анонсы новых игр для Game Pass
Главная новость недели для подписки Game Pass — неожиданный анонс добавления в игровой сервис проекта Death Stranding. Он выйдет в подписке на следующей неделе.
Всего же, на этой неделе было объявлено о следующих играх, которые должны добавить в подписку Game Pass в августе:
Midnight Fight Express (Xbox, PC, xCloud) ID@Xbox – 23 августа
Death Stranding (PC) — 23 августа
Exapunks (PC) ID@Xbox — 25 августа
Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Xbox, PC) – 25 августа
Commandos 3 – HD Remaster (Xbox, PC, xCloud) – 30 августа
Immortality (Xbox Series X | S, PC, xCloud) ID@Xbox – 30 августа
Immortals Fenyx Rising (Xbox, PC, xCloud) – 30 августа
Tinykin (Xbox, PC) ID@Xbox – 30 августа
Помимо этого, подтверждение релиза в Game Pass (либо даты релиза) получили следующие игры:
Slime Rancher 2 — 22 сентября 2022 года (в раннем доступе)
Beacon Pines — 22 сентября 2022 года
High on Life — 13 декабря 2022 года (дату релиза перенесли)
INKULINATI — зима 2022 года
Planet of Lana — весна 2023 года
Скоро уберут из Game Pass
В конце августа подписка Game Pass лишится сразу 10 игр, о чем было объявлено на этой неделе. Из подписки удалят следующие проекты:
Elite Dangerous (Xbox, xCloud)
Hades (Xbox, PC, xCloud)
Myst (Xbox, PC, xCloud)
NBA 2K22 (Xbox, xCloud)
Signs of the Sojourner (Xbox, PC, xCloud)
Spiritfarer (Xbox, PC, xCloud)
Twelve Minutes (Xbox, PC, xCloud)
Two Point Hospital (Xbox, PC, xCloud)
What Remains of Edith Finch (Xbox, PC, xCloud)
World War Z (Xbox, PC, xCloud)
Бонусы для подписчиков Game Pass Ultimate
В качестве перков подписчикам Game Pass Ultimate на этой неделе стали доступны бонусы для:
Quake Champions
Halo Infinite
The Elder Scrolls Online
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