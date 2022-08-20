Объем транзакций CBDC Нигерии превысил $9 млн

Национальная цифровая валюта Нигерии использовалась для проведения транзакций на общую сумму 4 млрд нигерийских найр ($9,3 млн). Об этом сообщил управляющий центробанка страны Годвин Эмефиеле, пишет CoinDesk.

С момента запуска Нигерией CBDC в октябре 2021 года соответствующее приложение установили более 840 тысяч раз. В ЦБ также отчитались о 270 тысячах активных кошельков.

Эмефиеле положительно оценил интеграцию CBDC в экономику государства с населением более 200 млн человек. Из них около 40% не имеют банковского счета, согласно The Guardian.

Напомним, в феврале МВФ предупредил о рисках отмывания денег в нигерийской цифровой найре.

В мае SEC Нигерии приравняла криптовалюты к ценным бумагам.