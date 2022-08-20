Объем транзакций CBDC Нигерии превысил $9 млн
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Объем транзакций CBDC Нигерии превысил $9 млн

Объем транзакций CBDC Нигерии превысил $9 млн


Национальная цифровая валюта Нигерии использовалась для проведения транзакций на общую сумму 4 млрд нигерийских найр ($9,3 млн). Об этом сообщил управляющий центробанка страны Годвин Эмефиеле, пишет CoinDesk.


С момента запуска Нигерией CBDC в октябре 2021 года соответствующее приложение установили более 840 тысяч раз. В ЦБ также отчитались о 270 тысячах активных кошельков.


Эмефиеле положительно оценил интеграцию CBDC в экономику государства с населением более 200 млн человек. Из них около 40% не имеют банковского счета, согласно The Guardian.


Напомним, в феврале МВФ предупредил о рисках отмывания денег в нигерийской цифровой найре.


В мае SEC Нигерии приравняла криптовалюты к ценным бумагам.

# Экономика cbdc, нигерия, новости
По материалам: ForkLog

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