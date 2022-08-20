Осенняя романтика: какие знаки зодиака встретят свою любовь осенью 2022 года

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет осенью 2022 года и они повстречают свою любовь. Некоторых ждет бурный роман, а другие найдут тихую гавань в объятиях хорошего знакомого.

Кто повстречает любовь осенью 2022 года

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Большой успех ждет одиноких представителей знака. У Рыб этой осенью начнется роман с человеком, которого они уже давно знают. Эти отношения помогут им по-новому посмотреть на близкое окружение. Самое главное, представителям знака не проморгать эту возможность. Некоторые повстречают вторую половинку в дороге. Не стоит бояться новых знакомств. При этом Рыб не должен пугать тот факт, что их новые отношения начнутся вдали от дома. Это будет любовь с первого взгляда, о которой многие мечтают. Их ждет много романтики. Но Рыбам нужно будет определиться с тем, как построить совместное будущее с новым избранником.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Осенью 2022 года удача будет благосклонна ко всем Весам. В их жизни настанет переломный момент. Некоторым предстоит закончить старые отношения, которые не приносят радость, а доставляют массу неприятностей. Но только так они смогут завести новый роман. Как бы там ни было, осенью Весам не придется скучать. У многих представителей знака появится уникальная возможность встретить вторую половинку, но для этого необходимо как можно чаще выходить на улицу. Не исключено, что в качестве второй половинки выступит хороший друг, которого они хорошо знают. Такие отношения будут стремительно развиваться, поскольку у них окажется много общих интересов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам нужно научиться жить реальностью, а не иллюзиями, ведь только так они смогут построить долгосрочные отношения. Одиноким представителям знака необходимо внимательно относиться к выбору партнера и не бросаться на нового встречного, думая, что незнакомец и есть «тот самый». Им пора уже перестать во всем видеть любовь и начать плыть по течению, стараясь получать максимум удовольствия от всего происходящего. Некоторых Львов встреча со второй половинкой может застать врасплох. Им необходимо обращать внимание на знаки, которые посылает судьба, и не бояться новых знакомств. Встреча со спутником жизни может произойти в совершенно неожиданном месте. Поначалу отношения будут развиваться медленно, но потом они перерастут в настоящую любовь. Львам захочется много времени проводить рядом с любимым человеком.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы этой осенью смогут начать перспективные отношения. Они полностью окунутся в романтику, ведь это будет первая их в жизни настоящая любовь. Многие не смогут устоять перед чарами противоположного пола. Таких чувств у Скорпионов не было никогда. Не исключено, что объектом их обожания станет человек, которого они уже давно знают. Он откроется перед Скорпионами с совершенно другой стороны. Это обстоятельство сильно повлияет на их жизнь. У некоторых представителей знака роман может начаться во время отдыха или путешествия. Им не нужно пытаться что-то планировать или на что-то рассчитывать, следует просто расслабиться и предаться своим чувствам.