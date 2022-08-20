Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству
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Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству

Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительствуПарламент Черногории вынес вотум недоверия правительству во главе с премьером Абазовичем

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории вынесли вотум недоверия правительству республики во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем. Об этом сообщает РИА Новости.

За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов, один парламентарий воздержался.

Голосованию предшествовало 12-часовое заседание, посвященное обсуждению успехов и ошибок правительства. Депутаты обвиняли Абазовича в том, что его команда за 100 дней не выполнила обязательства по приближению к членству в ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные государства пытаются сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре. Дипломат сравнил политику Запада по отношению к Черногории и Северной Македонии с политикой на Украине. Лавров напомнил, что много лет Запад подогревал русофобские настроения на Украине и в ряде других восточноевропейских стран.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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