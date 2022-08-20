Пятый по величине в мире аудитор подтвердил обеспечение Tether
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Пятый по величине в мире аудитор подтвердил обеспечение Tether

Пятый по величине в мире аудитор подтвердил обеспечение Tether


BDO Italia представило заключение о достаточности резервов Tether Holdings для полного обеспечения стейблкоина USDT.



Фирма проанализировала активы и обязательства эмитента по состоянию на 30 июня 2022 года.


Обязательства Tether Holdings на отчетную дату составили $66,2 млрд, активы — $66,4 млрд. Последние состояли из:


  • $28,8 млрд — в векселях Казначейства США;
  • $8,5 млрд — в коммерческих бумагах;
  • $6,8 млрд — в фондах денежного рынка;
  • $5,4 млрд — в наличных денежных средствах.

«Полезность USDT поддерживается прозрачностью ее резервов. Источник стабильности позволяет нам создавать инструмент для мировой экономики», — написал СTO Tether Паоло Ардойно.


В компании заявили об увеличении частоты публикаций аудиторских заключений – теперь они будут выходить ежемесячно, а не раз в квартал.


Эмитент USDT подтвердил планы по сокращению объема коммерческих бумаг до $200 млн к концу августа с полным избавлением от этих активов до конца года. За второй квартал позиция уменьшилась на 58%.


Ранее в Tether назвали «категорически ошибочной» идею шорта USDT хедж-фондами.


Напомним, в середине мая стейблкоин отклонился от привязки к доллару США, протестировав уровень $0,94, но в дальнейшем вернулся к паритету.


18 июня сайт Tether Holdings подвергся масштабной DDoS-атаке. Тогда CTO эмитента исключил влияние инцидента на возможность погашения позиций в USDT.


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# Экономика tether, новости
По материалам: ForkLog

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