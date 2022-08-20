Пятый по величине в мире аудитор подтвердил обеспечение Tether

BDO Italia представило заключение о достаточности резервов Tether Holdings для полного обеспечения стейблкоина USDT.

Tether Releases Independent Auditor Report From Top 5 Accounting Firm BDO, Reinforcing its Dedication To Transparency And Revealing Another Major Cut To Commercial Paper Holdingshttps://t.co/an5O5KX8xd — Tether (@Tether_to) August 19, 2022

Фирма проанализировала активы и обязательства эмитента по состоянию на 30 июня 2022 года.

Обязательства Tether Holdings на отчетную дату составили $66,2 млрд, активы — $66,4 млрд. Последние состояли из:

$28,8 млрд — в векселях Казначейства США;

$8,5 млрд — в коммерческих бумагах;

$6,8 млрд — в фондах денежного рынка;

$5,4 млрд — в наличных денежных средствах.

«Полезность USDT поддерживается прозрачностью ее резервов. Источник стабильности позволяет нам создавать инструмент для мировой экономики», — написал СTO Tether Паоло Ардойно.

В компании заявили об увеличении частоты публикаций аудиторских заключений – теперь они будут выходить ежемесячно, а не раз в квартал.

Эмитент USDT подтвердил планы по сокращению объема коммерческих бумаг до $200 млн к концу августа с полным избавлением от этих активов до конца года. За второй квартал позиция уменьшилась на 58%.

Ранее в Tether назвали «категорически ошибочной» идею шорта USDT хедж-фондами.

Напомним, в середине мая стейблкоин отклонился от привязки к доллару США, протестировав уровень $0,94, но в дальнейшем вернулся к паритету.

18 июня сайт Tether Holdings подвергся масштабной DDoS-атаке. Тогда CTO эмитента исключил влияние инцидента на возможность погашения позиций в USDT.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.