По мнению Анны Гейн, Барзиков ведёт себя неподобающе возрасту
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По мнению Анны Гейн, Барзиков ведёт себя неподобающе возрасту

По мнению Анны Гейн, Барзиков ведёт себя неподобающе возрасту
Иван Барзиков начал травить Анну Гейн и пытаться выгнать с проекта, на что она заявила, что он ведёт себя неподобающе возрасту. Анна Гейн решила написать очередную картину и в итоге посвятила её одной из самых непонятных и в то же время чужих для нее пар Дом-2 — Ивану Барзикову и Кристине. Девушка считает, что у этой пары на проекте более нет целей. Они фактически реализовались, из-за чего не знают, что делать дальше, вот и начали заниматься жизнью коллектива. В итоге Анна пришла к выводу, что парочка довольно «мутная», из-за чего Ваня буквально начал травить девушку.

Барзиков стал морально нападать на молодую художницу и убеждать её, что лес лишняя, ей стоит покинуть с проекта и, более того, девушка не имеет права высказывать своё мнение по поводу его отношений. В ответ на это Гейн сообщила, что Ваня ведёт себя совершенно неподобающе его возрасту. Он кажется скорее школьником, нежели опытным взрослым мужчиной. И именно поэтому она не понимает, что на проекте делают люди старше тридцати лет.

Конечно, девушка была права, однако отстоять свою точку зрения у неё не вышло, из-за чего Барзиков продолжил её травить.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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