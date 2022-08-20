Подборка загадочных и удивительных мест на нашей планете (18 фото)
Сегодня, 17:50 Вадим КарасевНа нашей планете есть множество загадочных и удивительных мест, в которых грезит побывать любой путешественник. В этой подборке вы увидите древние постройки, мистические творения природы, а также удивительные святыни, построенные руками человека. Всем приятного и интересного просмотра.
Национальный парк Ленсойc-Мараньенсес, Бразилия
Главная особенность парка — наличие характерных песчаных дюн, которые достигают в высоту до 40 метров. Живописная территория простирается почти на 1000 квадратных километров.
Бассейны Памуккале, Турция
Комплекс соляных источников, расположенных каскадами, ежегодно привлекает в город тысячи туристов.
Золотой камень в штате Мон в Мьянме
Пагода Чайттийо или Золотой камень — известная буддистская святыня, которая находится на вершине горы. Гранитный камень, собирающий возле себя ежегодно тысячи паломников, полностью покрыт сусальным золотом.
Озеро Утренней Славы располагается в Йеллоустонском Национальном парке, США
Это один из самых красивейших и необычных водоёмов в мире. Удивительный окрас озера обусловлен наличием в нём особых бактерий.
Колодец Тора находится в мысе Перпетуа, штат Орегон, США
Удивительная каменная воронка находится на побережье Тихого океана. Её глубина составляет примерно 6 метров.
Острова Гайола, Италия
Гайола представляет собой два небольших островка. Они соединены между собой дугообразным мостиком. Один остров полностью необитаем, а на втором находится богатая вилла, построенная ещё в начале 19 века. Однако со временем она опустела. Сейчас там никто не живёт.
Карстовый источник под названием колодец Иакова находится в штате Техас, США
Пещера светлячков в Новой Зеландии
Гейзер Строккур в Исландии
Каньон Антилопы, Аризона, США
Озёра горы Келимуту, Индонезия
Данакильская долина, Эфиопия
Данакиль посещают из-за удивительных космических пейзажей, которые образуются здесь благодаря окаменевшим кораллам и отложениям серы из подземных горячих источников.
Лунная долина в Бразилии
Фингалова пещера, Шотландия
Небесный Сад в кратере, Ирландия
Гигантский ландшафтный памятник под названием Ирландский Небесный Сад в Кратере был создан американским художником Джеймсом Туррелом. Уникальный минималистический сад представляет собой что-то вроде естественной обсерватории, где каждый может понаблюдать за небом, насладиться природой и помедитировать.
Заброшенный индуистский храм в Камбодже
Храму около 2000 лет, и он полностью населён обезьянами.
Вид с высоты птичьего полета на Масаду, древнюю крепость, расположенную в Израиле
Бамбуковый лес, Япония
По материалам: триникси