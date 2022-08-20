Подборка загадочных и удивительных мест на нашей планете (18 фото)

Вадим Карасев

На нашей планете есть множество загадочных и удивительных мест, в которых грезит побывать любой путешественник. В этой подборке вы увидите древние постройки, мистические творения природы, а также удивительные святыни, построенные руками человека. Всем приятного и интересного просмотра.Национальный парк Ленсойc-Мараньенсес, БразилияГлавная особенность парка — наличие характерных песчаных дюн, которые достигают в высоту до 40 метров. Живописная территория простирается почти на 1000 квадратных километров.Бассейны Памуккале, ТурцияКомплекс соляных источников, расположенных каскадами, ежегодно привлекает в город тысячи туристов.Золотой камень в штате Мон в МьянмеПагода Чайттийо или Золотой камень — известная буддистская святыня, которая находится на вершине горы. Гранитный камень, собирающий возле себя ежегодно тысячи паломников, полностью покрыт сусальным золотом.Озеро Утренней Славы располагается в Йеллоустонском Национальном парке, СШАЭто один из самых красивейших и необычных водоёмов в мире. Удивительный окрас озера обусловлен наличием в нём особых бактерий.Колодец Тора находится в мысе Перпетуа, штат Орегон, СШАУдивительная каменная воронка находится на побережье Тихого океана. Её глубина составляет примерно 6 метров.Острова Гайола, ИталияГайола представляет собой два небольших островка. Они соединены между собой дугообразным мостиком. Один остров полностью необитаем, а на втором находится богатая вилла, построенная ещё в начале 19 века. Однако со временем она опустела. Сейчас там никто не живёт.Карстовый источник под названием колодец Иакова находится в штате Техас, СШАПещера светлячков в Новой ЗеландииГейзер Строккур в ИсландииКаньон Антилопы, Аризона, СШАОзёра горы Келимуту, ИндонезияДанакильская долина, ЭфиопияДанакиль посещают из-за удивительных космических пейзажей, которые образуются здесь благодаря окаменевшим кораллам и отложениям серы из подземных горячих источников.Лунная долина в БразилииФингалова пещера, ШотландияНебесный Сад в кратере, ИрландияГигантский ландшафтный памятник под названием Ирландский Небесный Сад в Кратере был создан американским художником Джеймсом Туррелом. Уникальный минималистический сад представляет собой что-то вроде естественной обсерватории, где каждый может понаблюдать за небом, насладиться природой и помедитировать.Заброшенный индуистский храм в КамбоджеХраму около 2000 лет, и он полностью населён обезьянами.Вид с высоты птичьего полета на Масаду, древнюю крепость, расположенную в ИзраилеБамбуковый лес, Япония