Похоже, первое DLC для Cyberpunk 2077 представят на Gamescom
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Похоже, первое DLC для Cyberpunk 2077 представят на Gamescom

Похоже, первое DLC для Cyberpunk 2077 представят на Gamescom


На следующей неделе пройдет Gamescom — крупная игровая выставка в Кельне. 23 августа ожидается трансляция, где будет больше 30 игр. Среди проектов, которые уже точно подтверждены к показу в рамках этой трансляции, значится немало интересного: Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, High on Life и прочее.

Появились слухи, что в рамках Gamescom 2022 может состояться анонс первого крупного DLC для Cyberpunk 2077. Такой вывод игроки сделали из сообщения в официальном аккаунте Cyberpunk 2077. В нем появилось сообщение с текстом: «Wann Cyberpunk-Expansion?», что можно перевести с немецкого: «Когда дополнение для Cyberpunk?».


Напомним, изначально первое дополнение для Cyberpunk 2077 должно было выйти еще в 2021 году, но его до сих пор даже не представили. Ранее появлялась информация, что сюжетное DLC для игры будет всего одно.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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