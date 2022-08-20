Похоже, первое DLC для Cyberpunk 2077 представят на Gamescom

Вадим Карасев





На следующей неделе пройдет Gamescom — крупная игровая выставка в Кельне. 23 августа ожидается трансляция, где будет больше 30 игр. Среди проектов, которые уже точно подтверждены к показу в рамках этой трансляции, значится немало интересного: Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, High on Life и прочее.

Появились слухи, что в рамках Gamescom 2022 может состояться анонс первого крупного DLC для Cyberpunk 2077. Такой вывод игроки сделали из сообщения в официальном аккаунте Cyberpunk 2077. В нем появилось сообщение с текстом: «Wann Cyberpunk-Expansion?», что можно перевести с немецкого: «Когда дополнение для Cyberpunk?».





Напомним, изначально первое дополнение для Cyberpunk 2077 должно было выйти еще в 2021 году, но его до сих пор даже не представили. Ранее появлялась информация, что сюжетное DLC для игры будет всего одно.