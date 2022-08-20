Полиция начала проверку после фотосессии журнала на еврейском кладбище в Иркутске
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Полиция начала проверку после фотосессии журнала на еврейском кладбище в Иркутске

Сотрудники полиции организовали проверку по факту фотосессии глянцевого журнала Ирк.Собака.ru на старинном еврейском кладбище в Иркутске. Об этом журналисту IRK.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области выявили видеоролик, на котором люди принимают участие в фотосессии на территории кладбища. По данному факту в межмуниципальном управлении МВД России „Иркутское“ зарегистрирован материал проверки. Сотрудниками проводятся мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в полиции.

Видеоролик появился в сети, после этого мэр Иркутска #" #" #" #" #"

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По материалам: irk

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