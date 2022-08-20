"Попал в селюковский котел": Киркорова на улицах Монако атаковали с оскорблениями украинцы
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"Попал в селюковский котел": Киркорова на улицах Монако атаковали с оскорблениями украинцы

"Попал в селюковский котел": Киркорова на улицах Монако атаковали с оскорблениями украинцы

55-летний Филипп Киркоров с начала спецоперации не высказывал никакой однозначной политической позиции, не навлекая на себя гнев никакой из сторон. Однако в прошлом месяце певец выступил в Крыму и навестил раненых солдат.

После этого украинцы стали к нему недружелюбны. Недавно в США местный активист крикнул вслед Филиппу националистический лозунг, но артист, не обращая внимания, пошел дальше по своим делам. Однако теперь к нему пристали и в Монако. 


Неадекватные украинцы атаковали Филиппа Киркорова в Монако

Неадекватные украинские беженцы решили попробовать вызвать у него чувство вины. Один мужчина сначала спросил "Чей Крым?" Не дождавшись реакции, он начал оскорблять артиста и приставать с вопросами о том, что Филипп делает в Монако.

Следом подключилась и женщина, которая снимала происходящее на видео. Она попросила Киркорова посмотреть в глаза якобы бедному украинскому мальчику, попыталась дешево проспекулировать ребенком. "Стыдно в глаза посмотреть?" — говорила она. В адрес артиста прозвучали слова "крыса", "мразь", "козел", "гондон", но он словно их и не слышал.

Шоумен шел дальше, не выражая эмоций. Он даже ни разу не посмотрел на пристававших и ничуть не ускорил шаг. В Сети многим стало интересно, что "бедные беженцы" делают в такой дорогой стране, как Монако.


Стало известно, зачем Киркоров уехал в США
Отдыху Филиппа Киркорова помешали украинцы

Артист Рустам Солнцев сейчас находится в Лос-Анджелесе и в разговоре с "Экспресс газетой" он сделал предположение, что Киркоров собирается продать недвижимость в Майами. Филипп может попасть под санкции, поэтому он решил избавиться от имущества, с которым могут возникнуть проблемы.

Юрист Андрей Алешкин подтвердил эту теорию. "Это может быть связано с тем, что сегодня активы, которые у россиян есть за рубежом, находятся в рисковой зоне. Актив может быть продан или переведен в рубли, либо в доллары и переведен в Россию, либо другую страну. Это право у Филиппа Киркорова есть, никто его не отбирал", — заявил юрист.



Автор: Никита Миленин
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По материалам: uposters.ru

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