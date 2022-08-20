Посольство РФ в США призвало к равноправному сотрудничеству при контроле вооружений

В сфере контроля над вооружениями необходимо, чтобы взаимодействие в сфере контроля над вооружениями велось на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов. Об этом говорится в опубликованном в Telegram заявлении посольства России в США.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был заключен 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на пять лет. В январе прошлого года Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года, а Президент России подписал соответствующий закон.

Ранее на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джо Байдена, где говорилось, что американская сторона готова обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях. Российская сторона заявляла, что не получала конкретных предложений.

В посольстве отметили, что инспекционная деятельность по ДСНВ была приостановлена с начала 2020 года из-за COVID-19. Сохраняющиеся проблемы связаны с введенными США санкциями, а заявление госдепа о том, что ограничения не мешают инспекторам проводить проверки на американской территории — лукавство, подчеркнули в дипмиссии.

«Без урегулирования указанных вопросов возобновление инспекций невозможно. Американские коллеги это понимают. В этой связи вызывает недоумение решение США направить нам уведомление о намерении провести инспекцию в России. Нам ничего не оставалось, как объявить о временном выводе из-под инспекционной деятельности российских объектов, подлежащих проверке», - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что тем ДСНВ истекает через 3,5 года, и даже при готовности сторон времени для выработки соглашения крайне мало.

«Самое главное — любое взаимодействие в сфере контроля над вооружениями должно вестись на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов», — заключили в дипмиссии.



